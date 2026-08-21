印度男誤信黑市睪丸值百萬元　扮醫生騙4人誘殺17歲小販割走器官

印度一名17歲少年雷漢（Rehan）遭到一群人殺害並摘除睪丸，警方指出，犯案集團受到社群媒體影片影響，誤信人類睪丸在黑市價值高達1,200萬印度盧比（約98萬港元），因而犯下這起駭人命案。主嫌為20歲商學院學生，目前已遭逮捕。



社群影片誤導釀悲劇

據《每日郵報》報導，警方指出主嫌佐赫布（Zoheb Khan）是一名20歲商學院學生，他招募同夥並說服他們，睪丸在黑市可賣得高價。佐赫布甚至假扮醫生，在網路購買白袍、聽診器和體溫計，用來訓練同夥如何摘除器官。警方已逮捕佐赫布與18歲的阿米爾（Aamir Qureshi），另有3名未成年嫌犯遭到拘留。

死者雷漢生前是一名街頭攤販，在印度中部博帕爾（Bhopal）市伊克巴爾廣場附近販售原子筆和鑰匙圈。今年8月6日，兩名未成年嫌犯接近他的攤位，以100盧比（約8.2港元）報酬，誘騙他前往下湖附近一處偏僻地點，隨後多人持刀將他刺死。

警方表示，4名嫌犯參與行兇，佐赫布則透過視訊通話全程指導。犯案後，嫌犯將雷漢的睪丸以冰塊保存長達兩天，試圖尋找買家。交易失敗後，佐赫布下令將器官分別丟棄在不同湖泊中。

警方於8月10日在下湖附近發現雷漢的遺體，透過身上刺青確認身份，此時距離他母親報案失蹤已過5天。驗屍報告證實死者遭受致命傷害，睪丸已被摘除。警方已尋獲疑似兇刀，並派遣潛水員搜索湖泊。

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