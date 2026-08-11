日本陪酒女沉迷牛郎負債　月入12萬不夠花　榨乾富商後棄屍琵琶湖

2024年，日本滋賀縣琵琶湖發生了一起震驚全國的命案。一名55歲地產公司社長的屍體，下半身赤裸，漂浮在琵琶湖岸邊膝蓋深的水域裏。隨著警方調查的深入，一個由謊言、金錢和瘋狂迷戀編織成的血腥故事，逐漸浮出水面。



夜釣客人的噩夢：湖裏漂著一具屍體

最先發現屍體的，是一個去琵琶湖夜釣的男人。他拿著釣具走進齊膝深的湖水，走到一塊大石頭旁邊時，突然看到——岩下的水裏，好像漂著一條人腿。

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他嚇得倒吸一口涼氣，壯著膽子用手電筒照過去：一個穿著深藍色外套、灰色襯衫、只剩內褲和襪子的中年男人，正隨著水波輕輕晃動。他當場就報了警。

警察很快在附近的沙灘上找到了死者的褲子和錢包，裏面裝著駕照——死者是住在70公里外某地方城市的地產公司社長，三輪芳秀，55歲。一個身價不菲的富商，怎麼會渾身只剩內褲，死在琵琶湖裏？

「只有你是特別的」一句謊言，掏空兩個男人

警方調取監控和資金流水後，鎖定了兩個人：27歲的泡泡浴店小姐星川麻衣，和45歲的常客佐藤源次。

星川麻衣在泡泡浴店上班，月收入高達250萬日元（約12.5萬港元）。但她不滿足於此，她還有一套專門「殺豬」的話術。

她會以每次5萬日元（約2,500港元）的價格，帶熟客進行「店外約會」——只是吃飯、泡溫泉，不涉及性交易。約會時她會哭著講自己編造的悲慘身世：「我是家裏四個孩子最小的那個，爸媽年紀大了才生我，家裏沒錢，我本來想當高中老師，獎學金不夠，大二就退學了……現在做這行，是為了還助學貸款和爸媽的債。」

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最後補上致命一擊——「只有你是特別的」。

就靠這一句話，兩個男人被她玩得團團轉。

45歲的汽車零件廠工人佐藤源次，徹底淪陷了。他為她在同一棟公寓租房，自己掏初期費用18萬日元（約9,000港元）、每月房租9萬日元（約4,500港元）。兩人甚至在結婚申請書上簽了字，約定「等還完債、存夠錢就結婚」。為了這個承諾，佐藤除了正職還同時打四份工。麻衣開口要錢他就給，甚至還被慫恿從加油站偷錢給她。前前後後，佐藤被掏空了1200萬日元（約60萬港元）。他天真地以為：「反正要結婚了，錢不用還。」

另一位「金主」三輪芳秀也沒能倖免。麻衣用同樣的手法，從他手裏騙走了2400萬日元（約120萬港元）。

錢去哪了？全砸給了牛郎

一個月賺12萬還不夠花？因為星川麻衣瘋狂沉迷牛郎店。她每個月在牛郎店的消費，平均高達500萬日元（約25萬港元）。賺12萬花25萬，窟窿越來越大，她就靠騙男人的錢來填。

直到三輪芳秀發現自己被騙，請律師發了存證信函：「一周內還清120萬，否則提告」。與此同時，麻衣為了在聖誕夜給心儀的牛郎送一瓶價值150萬日元（約7.5萬港元）的訂製香檳，向同行借了高利貸，根本還不上。

兩面夾擊，她走投無路了。

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深夜勒死金主，拖屍70公里棄湖

被逼急的麻衣轉頭找佐藤求救，說自己「不拿錢出來可能會被殺掉」。兩人深夜闖入三輪的自宅，將他活活勒死。更殘忍的是，他們把屍體硬拖出家門，裝上車，開了70公里拉到琵琶湖的岩場扔掉。臨走還不忘拿走三輪的公司提款卡，盜領了400萬日元現金（約20萬港元）。

他們以為做得天衣無縫，但監控拍下了兩人一起闖入的畫面。更致命的是——死者三輪的指甲縫裏，驗出了星川麻衣的DNA。那是死者被勒死時拼命掙扎，從麻衣身上抓下來的。

被捕初期兩人還互相推卸責任，但在鐵證面前，一切都白搭。警方以強盜殺人、遺棄屍體等罪名將兩人逮捕。

這起案件曝光後，日本網友的評論區直接炸了。

「月收11萬人民幣還去借高利貸養牛郎？這已經不是沉迷了，是病，得電」

「那個佐藤也是絕了，被一個女人騙走60萬還幫她殺人，這戀愛腦得有多嚴重？」

「最慘的是社長吧，花了120萬，最後命都沒了。有錢真的不如找個靠譜的人過日子」

「風俗女編悲慘身世騙錢，牛郎店榨乾風俗女，高利貸再榨一層——這條產業鏈太恐怖了」

「指甲縫裏檢出DNA這段我真的頭皮發麻，社長臨死前得多絕望啊」

「全員惡人。但最惡的還是那個牛郎，什麼都不用幹，女人就為他殺人」



一場由謊言開始、由殺戮結束的悲劇。一個用「只有你是特別的」當武器的女人，一個為了「愛情」失去理智的男人，一個被騙走鉅款又賠上性命的富商，還有一個從頭到尾沒露過面、卻間接推動了一切發生的牛郎。誰才是真正的惡魔？

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