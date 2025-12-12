恐怖亂倫！22歲孕婦遭生母「剖腹取嬰」慘死 孩子的爸竟是繼父
美國密西根州發生一起恐怖事件，懷孕38周的22歲女子蕾貝卡帕克（Rebecca Park）遭親生母親和繼父殺害，甚至將她腹中胎兒強行剖出，導致母子雙亡，調查更揭露這個家庭複雜的亂倫關係。
《鏡報》報導，檢方指控，蕾貝卡40歲的生母寇特妮巴多羅買（Cortney Bartholomew）與47歲的繼父布拉德利（Bradly Bartholomew）將她誘騙至森林，兩人持刀刺傷蕾貝卡迫使她躺下，隨後強行將胎兒從她體內剖出。
根據法庭文件，寇特妮後來坦承，取出嬰兒時蕾貝卡仍有意識：「布拉德利拿刀抵著她的喉嚨。」她還親口告訴女兒：
妳的孩子會死的。
寇特妮還向警方供稱，蕾貝卡腹中胎兒的父親並非她的未婚夫理查德法洛（Richard Falor），而是她的繼父：「布拉德利說那是他的孩子。」且布拉德利曾有性侵前科。
調查發現，寇特妮和蕾貝卡21歲的妹妹金伯利（Kimberly Park）竟同時與43歲的法洛有染。蕾貝卡失蹤後，金伯利接受警方調查時坦承與法洛有「浪漫關係」；寇特妮也承認與法洛有婚外情，甚至一度考慮為了他離開丈夫。
韋克斯福郡檢察官約凱莉（Johanna Carey）形容此案為「預謀的酷刑和謀殺案」：
這起案件涉及真正可怕的殺人罪行，一名年輕女性和她的胎兒在被告手中遭受難以想像的痛苦。
寇特妮和布拉德利雙雙面臨一級謀殺、重罪謀殺、酷刑、襲擊孕婦導致流產等多項罪名，每項罪名都可能判處終身監禁；金柏莉則被控篡改證據、向警方說謊等罪名。
