孟加拉26歲女星身亡！與男友視像通話時自縊　男友涉教唆自殺被捕

孟加拉演藝圈傳出憾事！26歲知名模特兼演員利迪卡·里蒂（Ridhika Ridhi）日前被發現於首都達卡的租住單位內自縊身亡。警方調查後發現，里蒂在案發時正與男友進行視像通話，雙方發生激烈爭吵，里蒂疑在男友眼前做出激烈行為。悲劇發生後，里蒂的母親指控女兒涉嫌被男友教唆自殺。警方於案發當日拘捕里蒂的男友，雖然目前表面證據顯示死者是輕生，但仍需等待完整驗屍報告，以進一步釐清確切死因與案情細節。



孟加拉26歲知名模特兼演員利迪卡·里蒂（Ridhika Ridhi），日前於達卡家中自縊身亡。（網上圖片）

26歲女星死於家中 死者母親指控女兒男友教唆自殺

綜合外媒報道，事發於8月15日清晨6時許，警方接報後隨即前往案發單位，當時里蒂懸掛在客廳吊扇，被解下時已無生命跡象，遺體其後被送往醫院殮房間進行驗屍。

警方調查發現，里蒂在案發時正與男友進行視像通話，里蒂的母親隨後指控女兒的男友涉嫌教唆自殺。（網上圖片）

據孟加拉傳媒報道，事發時里蒂正與男友哈西布爾·拉赫曼（Sultan Sarafat Rahman）進行視像通話，其間發生激烈爭吵，而里蒂在未有掛線情況下，當着男友面前做出激烈行為。男友報警及立即趕到其住所，但未能挽回悲劇。

里蒂的母親莫妮貝岡（Moni Begum）指控拉赫曼長期教唆女兒輕生，警方於案發當晚約9時30分在里蒂家中將拉赫曼拘捕。

法官駁回保釋申請 警方等候驗屍報告

拉赫曼被捕後透過律師向達卡法院提出保釋申請，法官認為該案情嚴重，且拉赫曼有涉案嫌疑，裁定不准保釋。當地警方表示，雖然現場初步跡象符合自殺特徵，但確切死因仍有待完整驗屍報告結果出爐，現正全力釐清案發前的事件過程及男方有否涉案。

（綜合）