女星嫁大26歲日富豪　被批貪錢7年狂生4子　10年後卻激勵無數女性

最近，菊池瑠々又佔據了日推熱搜的榜單，原因是她在Ins上發布了比自己大26歲的土豪老公合照，這段年齡相差懸殊的「父女戀」一直備受外界爭議。



菊池出生在千葉縣浦安市一個普通的家庭，父母是來自中國移民，但她從小在日本長大，融入了日本的文化氛圍。天生麗質的她，從小就是學校裏的「風雲人物」，既有出眾的美貌，又有優雅的氣質。

菊池瑠々一家人（Instagram@rurururu38）

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16歲的時候，她以模特的身份正式出道，這個年紀的她天真又充滿活力，攝影機前的她總能用純淨的笑容和青春的光彩感染所有人。

2012年，她成為朝日電視台製作的偶像組合Love La Doll的一員，開始接觸娛樂圈的多面性。然而，她很快發現，這並不是她真正想要的生活。僅一年後，她就退出了組合，轉而專注於平面模特事業。

朝日電視台製作的偶像組合Love La Doll（YouTube@LoveLaDollChannel）

退出組合後，菊池以平面模特的身份活躍在時尚圈，她的美貌和獨特氣質讓她成為廣告商和雜誌的寵兒。她的每一組照片都散發着優雅與靈動，是時尚界不可忽視的新星。然而，在20歲時，正當她的事業蒸蒸日上時，她做出了一個讓人震驚的決定——嫁給比自己大26歲的企業家。這段婚姻不僅讓她的生活軌跡發生了巨大改變，也讓她瞬間成為輿論的焦點。

2015年底，菊池在網友的質疑聲中嫁給了46歲的企業家。這是一場被外界廣泛討論的婚姻，有很多人認為她的選擇是一場「豪門投機」，甚至她的父母和朋友也無法理解。於是，20歲的她被網友貼上「嫁入豪門」的標籤。

不過，菊池並不為此動搖過自己的決心，她在婚禮上真摯地說：

愛情沒有標準，我的幸福就是最好的答案。

而事實證明，她的選擇沒有錯。在婚後，她的丈夫不僅給予了她穩定的生活，也在事業和生活上全力支持她。婚後的菊池將大部分精力投入到家庭中，短短七年間，她迎來了四個孩子。從20歲懷第一胎，到29歲迎來家庭的「長尾」，她的生活充滿了孩子的歡聲笑語。

2016年，她產後僅半年便以驚人的狀態參加「最佳身體」大賽並獲得金獎，這不僅讓她重新證明了自己，也讓外界對她的質疑有所緩和。她在INS上分享獲獎的喜悦時，特別感謝了丈夫的支持，這份感激與愛意貫穿了她婚後生活的點滴。

成為母親並沒有阻止菊池探索更多可能性。2020年，她開通了YouTube頻道，分享家庭生活和育兒經驗。她的頻道迅速吸引了大量粉絲，因為她展現的不只是一個美滿家庭的幸福，還有她作為一個獨立女性的堅韌與智慧。

菊池瑠々的YouTube頻道（YouTube@4児のママ 26歳差夫婦 るるチャンネル）

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視頻中，她時而是精緻的模特，時而是温柔的母親，更時而是耐心的妻子。她用真實的生活打破了外界對「豪門婚姻」的刻板印象。在成為母親和妻子的同時，菊池並沒有放棄對自我的追求。她堅持健身，保持完美的體態；她學習經營社交媒體，用自己的故事鼓舞了無數女性。

她的婚姻雖然飽受爭議，但隨着時間的推移，越來越多的人看到了她的堅持和努力，也漸漸為她送上祝福。她曾坦言：

幸福並非別人眼中的完美，而是自己內心的滿足。

菊池在29歲生日的時候，她在生日感言中寫道：「20歲以來，我的生活一直在懷孕、生娃、育兒中度過，現在終於可以稍微喘口氣了。接下來的一年，我希望能夠培養自己的興趣愛好，找到更多屬於自己的價值。」這句話道出了她對未來的期待，也展現了她對自己人生的掌控。

菊池瑠々用自己的選擇和堅持告訴我們，幸福並沒有固定的模樣，只要是發自內心的微笑，便是最美的。她的故事是對女性勇氣和智慧的禮讚，更是對多樣化人生的一種啟示。正如她所說：「相信幸福，就一定會得到幸福。」

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