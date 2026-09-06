加拿大媽媽清晨驚見陌生男闖住宅　精神恍惚稱走錯屋　警方未起訴

加拿大溫尼伯（Winnipeg）日前發生1宗住宅闖入案，當地1名女屋主在清晨突然聽到樓下傳出腳步聲，原以為是丈夫起床，未料此時隔壁房傳來丈夫熟睡的鼻鼾聲，她驚覺有陌生人闖入家中。女屋主下樓查看時，驚見一名神情迷惘的陌生男子出現在前門附近，對方被質問時竟一臉困惑表示：「我不知怎樣進來的，好像走錯屋了。」



由於該事件未造成人員傷亡以及財產損失，當地警方最終僅向涉事男子提供協助，未提出任何刑事起訴。



加拿大溫尼伯（Winnipeg）日前發生1宗住宅闖入案。（AI生成圖片）

清晨驚見陌生男闖入住宅 陌生男：不知道怎麼進來的

據外媒《CTV NEWS》報道，事發於8月24日清晨6時許，女屋主莫哈傑里（Dede Mohajeri）在睡夢中被臥室外的動靜吵醒，起初她以為是丈夫，便朝着樓梯方向呼喚丈夫的名字，但未獲回應。此時隔壁房間傳來丈夫的鼻鼾聲，她才驚覺屋內有陌生人。

莫哈傑里隨即走到樓梯口向下察看，驚見門前出現1雙陌生的腿，她頓時嚇得魂飛魄散。莫哈傑里發現該名陌生男眼神迷茫，懷疑是受到酒精或藥物影響，莫哈傑里隨即質問對方：「你怎麼進來的？」對方僅回答：「我不知道。」她再問：「你在這裡做什麼？」陌生男竟稱：「我想我走錯屋了。」莫哈傑里為求安全，選擇直接開門讓對方離開並隨即報警。

女屋主呼喚丈夫的名字，但未獲回應，此時隔壁房間傳來丈夫的鼾聲，她才驚覺屋內有陌生人。（AI生成圖片）

女屋主心有餘悸 女兒未睡在臥室逃過一劫

莫哈傑里回想事件經過時發現，該名男子先是攀上住宅前廊的欄杆，再爬上屋頂簷篷，最終從2樓沒有鎖好的窗戶闖入其19歲女兒的臥室。莫哈傑里心有餘悸地表示：

萬幸女兒當時並不在自己的臥室裏，如果當時女兒在臥室，會發生什麼事？根本無法想像。

溫尼伯警方事後證實，於清晨6時許接報到場，並在附近找到該名「神志不清」的20歲男子。（AI生成圖片）

事件無人傷亡財損 警方未有起訴

溫尼伯警方事後證實，於清晨6時許接報到場，並在附近找到該名「神志不清」的20歲男子。由於事件中未有造成任何人身威脅、襲擊、破壞或財物損失，當地警方最終僅向涉事男子提供協助，未有作任何刑事起訴。莫哈傑里呼籲警方應加強在住宅區的巡邏頻率，同時提醒鄰居若發現任何可疑活動必須勇於發聲，共同維護社區安全。

（《CTV NEWS》）

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