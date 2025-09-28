夜闖民居企圖爆竊！前科男賊被捕狡辯︰入屋小便找衛生紙擤鼻涕

台灣發生入屋爆竊案。台南1名有竊盜前科的男子深夜見到有民居單位的大門沒有上鎖，便擅自闖入屋內，開啟手機電筒功能企圖偷取財物，其間聽到女屋主的腳步聲，嚇到立刻逃走。女屋主發現情況有異，於是報案，警方翻看閉路電視後拘捕涉案男子。



疑犯事後辯稱入屋想小便，用手機照明是尋找衛生紙擤鼻涕。案件提堂審理，男被告決定認罪，法官裁定「侵入住宅竊盜未遂」罪名成立，判處他有期徒刑5個月，但可易科罰金15萬新台幣（約3.83萬港元）。



鄭男夜闖民居企圖偷取財物。（AI生成圖片）

發現單位無鎖門悄悄闖入

台媒於今年9月報道，涉案鄭姓男子過往有數次竊盜和加重竊盜的犯罪紀錄，案發於2023年11月深夜，鄭男駕駛電單車時，見到台南1處民宅1樓大門沒有上鎖，於是未經同意闖入單位，繼而開啟手機電筒功能，在1樓和2樓位置徘徊。大約1分鐘後，陳姓女屋主聽到異響，於是上前查看，鄭男聽到對方腳步聲，立即逃離現場。雖然沒有財物損失，但陳女發現屋內情況有異，於是報警求助。

疑犯辯稱︰尋找衛生紙擤鼻涕

警方接報到場調查，翻閱現場一帶閉路電視紀錄，確認鄭男走入屋內疑似搜尋物品，於是作出拘捕。鄭男接受調查時，辯稱當時人有三急，所以進入單位想小便，使用電筒的原因則是尋找衛生紙擤鼻涕。

鄭男接受調查時，辯稱進入單位想小便，使用電筒的原因則是尋找衛生紙擤鼻涕，但最終認罪。（AI生成圖片）

被告入獄5個月

案件在台南地院進行審理，被告在庭上承認企圖爆竊，法官認為鄭男繼續不以正當方式謀取生活所需，侵入其他人住所意圖行竊，破壞居住安寧，缺乏尊重其他人財產權的觀念，考慮到所有因素，裁定「侵入住宅竊盜未遂」罪名成立，判處他有期徒刑5個月，但可易科罰金15萬新台幣（約3.83萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）