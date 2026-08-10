曾禁止粉絲盯著胸部看！日寫真女神花咲楓香曬泳衣照大騷H級上圍

日本性感女神花咲楓香（Hanasaki Fuuka）今年春季對粉絲們祭出3大互動禁令，儘管隨後本人親自澄清初衷，卻掀起大批網友們兩極討論。風波過後，近日花咲楓香曬出夏日比堅尼辣照，H級傲人上圍放送性感熱力獲讚，人氣依舊居高不下。



「下乳天使」花咲楓香是棒球狂粉

日本寫真女星「花咲楓香」2001年出生於北海道，挾著甜美臉蛋、性感身材與傲人H罩杯，23歲發行首本個人寫真集《Rookie》，一出道就贏得「下乳天使」封號。「花咲楓香」自幼熱愛棒球，身為日本火腿鬥士隊忠實球迷的她，幾乎跑遍日本各大球場，常在寫真作品融入棒球縫線等運動元素。

近日花咲楓香曬出夏日比堅尼辣照，H級傲人上圍放送性感熱力獲讚，人氣依舊居高不下。（翻攝自Instagram@hanasaki_fuka）

看看日本性感寫真女神花咲楓香「禁令風波」後近況：

+ 15

「禁止盯著胸部看」引爆輿論抨擊

花咲楓香曾在攝影活動中飽受變態粉絲騷擾，她在今年3月宣布3大禁令：拒絕視線騷擾，不准粉絲在15厘米近距離內盯著胸部看；嚴禁粉絲假借合照機會，進行肢體接觸；拒絕「露腋下、秀屁股、看腳底」等侮辱性高壓指令。然而「別盯著胸部看」卻引來大批網友們酸言酸語：

「寫真女星還不要別人看？」

「像拉麵店沒麵」

「乾脆直接退出吧！規矩一堆」



掀起軒然大波。

延伸閱讀：日本女優遊迪士尼遭路人狂喊「拍AV的」 怒斥言論不禮貌請給尊重

+ 15

辣曬清涼比堅尼寵粉

之後花咲楓香發文澄清，表示自己不是要求粉絲「絕對不能看胸部」，而是希望在合照時避免出現近距離凝視胸部的舉動，引發日本網友們兩極熱議。隨著風波逐漸平息，近日花咲楓香曬出夏季比堅尼辣照，就連一張小小的拍立得也令粉絲們敲碗收藏，人氣絲毫未減。

延伸閱讀：

《奧德賽》票房太狂！上映 10 天全球狂吸 206 億，諾蘭有望創生涯最賣座紀錄

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】