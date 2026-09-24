大馬14歲智障女偷車匙飆鬧市　連撞2車撞歪柱　途人肉身擋車截停

馬來西亞檳城（Penang）發生1宗驚險交通意外，1名患有智力障礙的14歲華裔少女，疑偷走家人車匙，獨自駕駛私家車闖入「為食街」。少女疑因路況不熟加上受驚，在狹窄的單程路上失控逆線行駛，連環猛撞2輛私家車及攤檔鐵柱。多名熱心途人見狀冒險以「肉身擋車」將私家車截停。此次事件中無人受傷，警方正展開深入調查。



馬來西亞1名患有智力障礙的14歲華裔少女，疑偷走家人車匙，獨自駕駛私家車闖入「為食街」。（網上圖片）

少女疑因路況不熟加上受驚，在狹窄的單程路上失控逆線行駛，連環猛撞2輛私家車及攤檔鐵柱。（網上圖片）

少女疑因路況不熟加上受驚，在狹窄的單程路上失控逆線行駛，連環猛撞2輛私家車及攤檔鐵柱。（網上圖片）

14歲女偷車匙飆鬧市惹禍

綜合媒體報道，事發於2026年9月15日下午約5時，地點為北賴才能園（Taman Chai Leng）一帶的「為食街」。該街道為單程路，兩旁佈滿小販攤檔及食肆，傍晚時分人流及車流繁忙，事發時該名14歲華裔少女獨自駕駛私家車順着車流駛入街道，疑因對路況不熟，少女在街內先撞及1輛私家車，繼而失控繼續前行。

肇事私家車車胎洩氣、車尾擋風玻璃破裂。（網上圖片）

少女在車內飽受驚嚇大哭，警方接報到場後在旁耐心安撫。（網上圖片）

少女在車內飽受驚嚇大哭，警方接報到場後在旁耐心安撫。（網上圖片）

逆線撞車再撞歪柱 途人肉身攔截化危機

首次碰撞後，少女疑受驚過度突然切入逆線繼續前行，私家車隨即猛撞小販中心2個攤檔之間的鐵柱，導致鐵柱變形，繼而再撞上另1輛私家車，釀成「雙連撞」事故。肇事私家車車胎洩氣、車尾擋風玻璃破裂。為防止私家車繼續衝撞釀成傷亡，周圍多名熱心途人上前以肉身擋在車前，成功將私家車截停。少女在車內受驚大哭，警方接報到場後，在場耐心地安撫其情緒。

警方接報後第一時間處理現場。（網上圖片）

私家車猛撞小販中心2個攤檔之間的鐵柱，導致鐵柱變形。（網上圖片）

兄長揭妹患智障 警方仍在釐清事件

少女家屬事後趕至現場，其兄長透露妹妹患有智力障礙，他指事發時自己並不在場，不知妹妹為何能取得車匙並開車上路，他對途人及時伸出援手截停私家車表示萬分感激。

幸而事件並無任何傷亡。警方亦提醒家長及監護人必須密切監督未成年子女的活動，警方目前正就事件展開深入調查。

（綜合）

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