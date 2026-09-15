有片｜大圍汽車轉彎無減速　男途人險被撞與男司機互鬧：躁底呠人

轉彎不減速還惡過人？有港男於網上發文發片公審1名男司機，怒斥對方於大圍美田商場外開車載着女乘客，轉彎時卻沒有減速，而且「勁躁底咁呠人」，他於行人過路處過馬路時差點被撞到，「行慢啲都俾佢車死」，不滿司機「仲要落車XX人（爆粗罵人）」，雙方互舉手機拍攝爭執，最終由女乘客調停結束事件。



網民批評司機，「揸得車，去到過路處就要收慢預有人過馬路，而家咁樣呠人再兇人，輸晒」、「行人都岀到一半仲揸咁快」，又直指司機駕駛的豐田Prius涉非法改裝，「可以1823報告車輛改裝，車主有排煩」。



有網民轉移重點，留意到身高差距，「師兄幾高，佢要舉高手先影到你樣好搞笑」、「個視覺好似同公園啲細路仔嘈交咁」、「師兄講嘢都幾溫柔，『你唔好再過嚟啦～』，好似同小朋友講嘢咁」。



有男途人於網上發文發片公審1名男司機，斥責於大圍美田商場外載着女乘客轉彎無減速，還「勁躁底咁呠人」。（Threads@bat.1512878）

該男途人於Threads發文發片表示，「大家小心呢個人啊，呢條路冇紅綠燈，望到冇車先過馬路，呢個男人載住個女仔轉彎又唔減速，仲要勁躁底咁呠人哋，行慢啲都俾佢車死，仲要落車XX人」。

呢個男人轉彎又唔減速，仲要勁躁底咁呠人哋，行慢啲都俾佢車死 男途人

大圍男司機轉彎無減速惹男途人不滿

影片見到，橙衣男司機將車停在大圍美田商場外、香粉寮街轉彎處並下車，見到男途人舉手機拍攝，爆粗指「我唔X識影呀？」，男途人冷靜說「好惡喎！」，司機拿着手機氣沖沖走過來反拍。男途人表示「好嘥時間喎你」，司機回應「係啊，嚟啊！」。

司機見到男途人舉機拍攝，拿着手機氣沖沖走過來反拍。（Threads@bat.1512878）

司機舉機反拍男途人。（Threads@bat.1512878）

司機不滿斥「高又點啫，X你老XX！你驚呀？」，然後疑出手推撞男途人。（Threads@bat.1512878）

司機狂爆粗 男途人冷靜應對

男途人表示「嚟啊，嚟啊，嚟啊！」，司機不滿斥「高又點啫，X你老XX！你驚呀？」，然後疑出手推撞男途人，男途人伸手推開司機，司機邊走近邊說「嗱，你㧬我呀！我行埋嚟咋」，男途人毫無怒火，輕聲細語道「你唔好再過嚟啦」。

司機繼續挑釁問「我冇車cam咩？我行埋嚟咋嘛，我有打你咩？冇打你呀，望咩啫？」，此時坐在副駕駛座的女乘客下車勸阻司機「夠啦」。

男途人伸手推開司機。（Threads@bat.1512878）

司機邊走近邊說：「嗱，你㧬我呀！我行埋嚟咋。」（Threads@bat.1512878）

男途人毫無怒火，輕聲細語道「你唔好再過嚟啦」。（Threads@bat.1512878）

女乘客下車勸阻 車cam還原事發一刻

男途人斥司機「你整到我電話呀」，司機態度不屑反問「哦，咁點呀？」，女乘客邊拿手機拍攝，邊拉開司機再度說「夠啦」，司機返回車上前再罵1句「onX」，影片就此完結。

其後網上流傳涉事司機的行車記錄儀（車cam）影片，見到司機轉彎無減速，穿白衣的男途人從安全島走出一半馬路，見到有車駛近，出於本能反應急停下腳步。

司機繼續舉機反拍男途人。（Threads@bat.1512878）

坐在副駕駛座的女乘客下車勸阻司機「夠啦」。（Threads@bat.1512878）

男途人斥司機「你整到我電話呀」，司機態度不屑反問「哦，咁點呀？」。（Threads@bat.1512878）

網民熱議：司機轉彎無減速 VS 男途人見有車照行

「揸車轉彎見有人都唔讓仲咁有型？」



「揸得車嘅，都預咗一定要讓行人㗎啦，無得鬥氣㗎喎」



「減速慢行：司機看見反光安全島標柱時，必須減慢車速，保障行人安全」



「樓主見有車都衝出馬路邊個有問題先」



「斑馬線先係行人絕對優先，行人過路處你未出係應該讓車行咗先」



「個行人係onX，有車都行，老奉咁，但車主仲onX，呠完攞個彩咪走囉」



「轉彎係咪無打燈？咁無打燈行人都無預期佢轉入嚟，梗係繼續行」



女乘客邊拿手機拍攝，邊拉開司機再度說「夠啦」。（Threads@bat.1512878）

司機返回車上前再罵1句「onX」，影片就此完結。（Threads@bat.1512878）

司機和女乘客返回車上。（Threads@bat.1512878）

網民指司機車輛涉非法改裝

「應該可以報佢非法改裝，車頭指揮燈非原裝，車窗透光度不足」



「樓主你可以將條片掟去舉報『缺點車輛』，佢個車頭泵把啲顏色咁特別，唔知張行車證係咪寫佢車身顏色係黑白色呢？仲有舉報埋佢打燈嘅橙色信號燈，改咗做流水燈」



「1823啦！淨係要佢還原返部車都夠！加上網上有佢upload嘅片，有機會危險駕駛」



有網民轉載涉事司機的車cam影片。（Threads@rackytsue）

有網民轉載涉事司機的車cam影片，見到司機轉彎無減速。（Threads@rackytsue）

有網民轉載涉事司機的車cam影片，見到司機轉彎無減速。（Threads@rackytsue）

有網民轉載涉事司機的車cam影片，見到司機轉彎無減速。（Threads@rackytsue）

非法改裝車輛有什麼刑罰？

根據香港法例第374章《道路交通條例》第53條，任何人不得更改或致使或允許他人更改任何汽車或拖車，以致該車輛的狀況令該車輛在道路上使用時，會違反條例有關其構造、重量、裝備、制動器、駕駛盤或車胎方面的任何條文。若違反即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）。

（Threads@bat.1512878 / Threads@rackytsue）