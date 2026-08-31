私家車倒後鏡驚現蜈蚣　司機乘客狂驚呼：好恐怖　網民提醒或有竇

好大條蜈蚣！近日網上流傳影片，有私家車行駛期間，左邊倒後鏡上有條蜈蚣爬來爬去，車內司機及乘客紛紛驚呼，有男聲大叫「好恐怖呀，黐線」，而當時副駕駛座的車窗是緊閉。



有網民笑說蜈蚣坐了順風車，「叫佢坐車要畀$！支付寶/轉數快都得」，亦有網民表示「即刻望下大髀中間有無同款」，另有網民無奈道「喺出面，使唔使咁大反應，喺入面咪大獲」、「又入唔到嚟，有乜好怕」、「住村屋大條更多都仲有啦」。有網民提醒，「通常見到1條，都會有竇，可能喺車啲罅隙入邊，留意下車天花、冷氣風口位、腳踏位」。



近日網上流傳影片，有私家車行駛期間，左邊倒後鏡上有條蜈蚣爬來爬去。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片問：「揸下車俾你發現到，你會點做？」

私家車倒後鏡驚現蜈蚣 司機乘客嚇怕

影片見到私家車左邊倒後鏡上有條蜈蚣，車內一片驚呼聲，坐在副駕駛座的乘客向司機表示「你睇前面得㗎啦，我幫你影咗㗎啦」，有女聲說「好大條」，另1把男聲大呼「好恐怖呀，黐線」。

左邊倒後鏡上有條蜈蚣爬來爬去，車內司機及乘客紛紛驚呼。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

左邊倒後鏡上有條蜈蚣爬來爬去，車內司機及乘客紛紛驚呼。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車內男聲：哇，好驚呀

其後蜈蚣被風吹至半身甩離倒後鏡，副駕駛座乘客要求司機「開快少少」，盼以車速及氣流弄走蜈蚣，但蜈蚣很快重新全身貼在倒後鏡上，有把男聲繼續大呼「哇，好驚呀」，蜈蚣鑽入鏡殼內，影片就此完結。

蜈蚣被風吹至半身甩離倒後鏡。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

蜈蚣很快重新全身貼在倒後鏡上。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民提醒：或鏡殼內生BB，入埋車籠

網民留言表示，「唔係嚇你，蜈蚣通常都係一對一雙咁出現，呢條都好大條，盡快處理」、「如果後車是單車/電單車人士，諗起都痕」、「同出風口有曱甴一樣咁恐怖」，又笑說「出邊咁大風點解唔畀佢上車，車主好殘忍」。

有網民提醒，「唔好掛住望左鏡，可能右鏡有另一條出現，同埋佢識返入去個鏡殼到，可能喺入面生BB，鏡同車身係互通的，隨時入埋車籠」。

有把男聲繼續大呼「哇，好驚呀」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民分享類似經歷：

「有日揸緊車，突然有條蜈蚣在我軚盤出現，真係俾佢嚇一嚇，好大條」



「上次港車北上，快叉（充電）叉極都叉唔到，後來一睇有條蜈蚣頂住個快叉頭」



蜈蚣鑽入鏡殼內。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民建議各種弄走蜈蚣的方法：

「點解唔試下開鏡收鏡整甩佢」



「摺埋塊鏡，等氣流吹走」



「你如果驚嘅叫你朋友開慢少少靠左線，攞張紙巾開隻窗撩走佢咪得囉」



「由得佢，落車再睇佢喺唔喺到」



其他網民分享在車窗見到壁虎等各種小動物的照片：

其他網民分享在車窗見到壁虎等各種小動物的照片。（fb群組「車cam L（香港群組） 」圖片）

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