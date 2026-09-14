泊車10秒抄牌？荃灣司機剛泊錶位交通督導員即走近　警：沒有抄牌

違例泊車當然要抄牌，但泊入咪錶位，司機剛泊好車就被派「牛肉乾」？Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段「車Cam」影片，長約30秒，見到1輛私家車駛至荃灣路德圍近福來邨的露天停車場，當見到有錶位空出，司機當然立即將車駛前並停泊。沒料到司機才剛下車，即見1名交通督導員走出車頭位置將裝置對準車頭玻璃位置，過程大約10秒，影片隨即結束。



私家車駛至荃灣路德圍近福來邨一個露天停車場，當見到有錶位空出，司機當然立即將車駛前並停泊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片）

帖文引來許多網民討論，質疑交通督導員當時已在「抄牌」，認為未給予車主充足時間，可以申訴：

「攞片去投訴啦！」

「交數，有殺錯冇放過」

「啱啱先泊好車就過嚟抄牌，真係有啲過分喎」

「好彩有車Cam，即刻報警處理」



不過，片段未交代司機是否收到告票，引來網民質疑：

「點解條片冇後段，抄牌會影車頭同個錶做証明」

「我就真係試過幾次 照過黎影 之後問你係咪走定入錶，影咗相﹐未打單出嚟都唔計嘅」

「條片去到適當位置就冇下文」

「掃行車證QR code，有可能係例行check下行車證有冇過期，因為新證係睇唔到有效日期」



車輛順利泊好。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片）

警方：未有發出定額罰款通知書

警方回覆《香港01》表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示一名交通督導員於荃灣路德圍一停車場執行職務，強調人員並未有向片段中的私家車司機發出定額罰款通知書。警方指出，荃灣警區一直關注區內違例泊車情況，適時採取不同行動，以確保道路安全及交通暢通，並保障道路使用者的權利。

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款2026年1月1日起由320元增至400元，根據警務處網站，罰款必須在「定額罰款通知書」發出日期起計21天內按照通知書背頁所載的繳款辦法繳交，以便解除對有關違例事項的法律責任。

若任何人感覺被不公平票控定額罰款告票，或想查詢相關告票事宜，可透過書面形式或親身前往香港軍器廠街1號警政大樓11樓中央交通檢控組查詢，亦可於辦公時間內致電熱線「181 181」查詢。此外，市民亦可透過電子報案室投訴。

男司機才剛下車，交通督導員見狀便立即走近。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片）

男司機才剛下車，交通督導員見狀便立即走近。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片）

《香港01》早前報道，警方修訂警員處理違例泊車的內部指引，列明警員於向車輛發出第一張違泊告票後30分鐘，可以發出第二張告票，但前提是車輛無人看守。換言之，指引理應同樣適用於交通督導員。

現場設有咪錶。（Google街景截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）