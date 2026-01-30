孕婦搭港鐵被推入車廂！大叔疑不滿受阻故意揈袋：咁巴閉坐私家車

懷孕不能搭港鐵？有孕婦在網上大呻下班搭乘港鐵，列車靠站時被1對中年情侶從背後強推入車廂，她即時大叫「唔好推大肚婆」，當中阿叔未有道歉，竟稱「搭地鐵預咗俾人撞，大肚婆咁巴閉坐私家車」，對方同行女子亦指責她不走進車廂較入位置「你自己攞嚟」。樓主指阿叔之後故意轉身揈袋，覺得對方無賴，但全車沒有人為她發聲，委屈無助只能落淚。



網民紛紛指大叔蠻橫，「都唔講係咪大肚婆，你上車撞到人Sorry都唔識講」、「點解大肚一定要搭的士？唔係我搭唔起，係我都有選擇乘搭咩交通工具（權利）」，同時建議樓主在擠迫環境切記自保，「有時可以出聲，例如拍下隔籬左右問下可唔可以同你換個位企，出到聲應該都會肯幫你 」、「我大肚嗰陣每次都大動作摸肚，就算無人讓座至少啲人唔會撞埋嚟」。



有孕婦搭港鐵被1對情侶從背後強推入車廂，其中阿叔未有道歉更稱「搭地鐵預咗俾人撞，咁巴閉坐私家車」。（示意圖／資料圖片）

孕婦搭港鐵被推入車廂 叫停大叔反被鬧：咁巴閉坐私家車

該準媽媽在threads發帖，指下班搭乘港鐵到達太子站時，被1對中年情侶「一嘢喺背脊推入嚟」，她當時立刻護住孕肚，大叫「唔好推大肚婆」。詎料當中阿叔竟語出驚人，表示「搭地鐵預咗俾人撞，大肚婆咁巴閉坐私家車」，同行阿嬸亦附和指責樓主為何不行入車廂內，「你自己攞嚟」。

大叔疑不滿上車受阻 再故意揈袋

樓主在帖文交代，當時車廂其實已經沒有空位，她當場反擊兩人，「點解大肚婆唔可以搭地鐵，問題係你撞到我」，形容阿叔之後故意轉身揈袋，指「個背囊點睇到你係大肚？」樓主不懂應對，覺得對方橫不講理兼無賴，但全車沒有乘客為她發聲。兩人搭乘2個站後下車，樓主則無助地落淚，憶述事件覺得委屈，「諗起都想喊」。

樓主指車廂當時已沒有空位，但阿叔疑不滿上車受阻，再故意對她揈袋。（《Baby復仇記》劇照）

網民狠斥無品：上車撞到人都唔識講Sorry

許多網民斥責涉事情侶無品，「好多大肚婆都要返工㗎，唔通日日搭私家車、的士咩」、「撞到人關大肚坐唔坐得地鐵咩事？」、「都唔講係咪大肚婆，你上車撞到人Sorry都唔識講，係咪個腦踩住喺腳底？」、「唔係每個人都有老婆、女兒，但係每個人都有阿媽生，應該要尊重每個大肚婆」、「點解大肚一定要搭的士？唔係我搭唔起，係我都有選擇乘搭咩交通工具（權利）」、「回佢『小心地滑（時辰未到的終有日還）』就可以了 」。

孕婦繁忙時間不能搭港鐵？ 網民教如何自保

有人指大肚婆的確「大晒」，面對無賴應要反擊，「你咪揞住個肚坐低大叫：好痛啊，有人撞大肚婆啊」、「你撳住個肚扮痛，然後報警」，又提醒她繁忙時間謹記「自保」，「有時可以出聲，例如拍下隔籬左右問下可唔可以同你換個位企，出到聲應該都會肯幫你 」、「我大肚嗰陣每次都大動作摸肚，就算無人讓座至少啲人唔會撞埋嚟，繁忙時間盡量搭巴士」、「唔好動胎氣，我估點解無人同佢哋嘈，應該係覺得嘈佢哋都嘥氣，因為呢啲人好自私，唔會覺得自己有問題。下次遇到呢啲人直接X，唔好有一刻俾人覺得恃着個肚博啲咩」。

大叔無心之失？ 疑同車乘客爆車廂情況

有疑在同車乘客則講述當時車廂情況，並安慰樓主，「當時樓主應該（企）喺門口位附近，我企喺隔住成村人的下一個門口，其實我嗰邊啲人都有望過去睇發生咩事，但因為人太多，我連樓主同阿叔都睇唔到，淨係聽到聲。當見唔到個情況時，好難因為樓主係大肚婆就幫，阿叔出聲就X，最多叫大家唔好嘈一人少句。同意樓主無啦啦俾人撞係慘，但放工迫地鐵有時真係睇唔到咁多，阿叔第一下唔知真係唔出奇，希望樓主釋懷啦，take care」。

