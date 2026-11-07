尖沙咀MMA｜2金毛男打到瞓地高呼：係咪想炸蛋？　衣著打扮惹關注

有時圈內術語，外人未必完全理解！Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年11月6日有網民上載1段影片，長近半分鐘，可見現場是尖沙咀金巴利道近加拿分道，當時天色已黑，一輛俗稱「小露寶」的混能的士停在路中，2名染髮男子懷疑在行人路打架，穿白背心的男子以身體壓制穿外套的男子，同時爆粗「乜X嘢？」，外套男被迫彎腰，但他用力起身反抗，懷疑用力過度失去平衡，跌在的士旁地上，雖然由行人路打到出馬路，但背心男仍然追擊，繼續壓制外套男，甚至施以叉頸，怒斥「爆我蛋吖嗱？」、「投唔投降？」，外套男竟露出微笑。



其間另1名同樣染金髮的戴帽男子上前勸阻，表示「唔好呀」、「咁樣會死」、「X你老X」，繼而拉走背心男。由於背心男當時用手拖住外套男，當他被拉開時，外套男亦乘勢起身，雙方四目交投，外套男表示「炸蛋呀嘩？」、「係咪用炸蛋？」、「係咪想炸蛋？」，背心男隨即用膝蓋微撞對方，外套男立即避開。其時背心男見到有人拍攝，正當想將怒火轉移到拍攝者時，影片便結束。



2名染髮男子懷疑在行人路打架，穿白背心的男子以身體壓制穿外套的男子。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片離奇配上歌手陳奕迅的《我的快樂時代》，當中歌詞唱到「長路漫漫是如何走過／寧願讓樂極忘形的我／離時代遠遠／沒人間煙火／毫無代價唱最幸福的歌」，樓主沒有交代到影片拍攝日期和時間，但片中眾人的打扮成為焦點，除了全部染金髮外，都穿上闊身褲與厚底鞋，加上有人穿外套，故網民認為非近日拍攝，笑稱：「啲衣著 , 髮型 , 年度最KAM（尷尬）」。

影片另一焦點是片中人的用語，樓主亦不禁笑問「到底乜嘢係炸蛋呢？」，許多網民估計外套男可能事前攻擊背心男下體，當作開玩笑，但背心男惱羞成怒：

「炸彈係咩MK潮語？」



「可能玩完鬥地主，被人炸完嚟」



「呢2個搞到天氣先生都唔知點報天氣好」



「一個背心、一個外套，到底夏天定冬天？」



「唔係見到部小露寶的士，仲以為睇緊90年代嘅片」



雙方四目交投，外套男表示「炸蛋呀話」、「係咪用炸蛋？」、「係咪想炸蛋？」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，普通襲擊包括蓄意或罔顧後果地令他人感到即時受到非法暴力威脅，或向他人施加非法武力，任何人干犯「普通襲擊」罪行，一經定罪，最高可判處監禁1年。另外，根據香港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

背心男隨即用膝蓋微撞對方，外套男立即避開。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

此外，事件可能涉及觸摸下體，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，任何人猥褻侵犯另一人，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年，法例適用於不同性別人士，即使涉事雙方均為成年男性，若在未經同意下作出猥褻侵犯行為，亦可能構成非禮罪。

背心男見到有人拍攝，正當想將怒火轉移到拍攝者時，影片便結束。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）