IQ140學霸水谷梨明日為研AV新法「親自下海」　產後卻又復出拍片

先擺幾個標籤。IQ 140。慶應義塾大學在讀。精通英日雙語。職業翻譯家。一個孩子的母親。如果只看這些，你大概會以為這是某個精英女性的人生簡歷。但她還有一個身份：成人女演員。而且她產後復出拍的第一部作品，是那種題材。



她爸是商社高管，她在波士頓出生，倫敦長大

她叫水谷梨明日，今年二十出頭，父親任職於日本知名貿易公司，出生在美國波士頓。一兩歲的時候回到日本，小學二年級的夏天，因為父親工作調動，又搬去了英國倫敦。

水谷梨明日（Instagram＠mizutani_riasu）

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剛到倫敦的時候，她一句英文都不會講。她自己形容那種感覺，「像個什麼都不會說的嬰兒」。同學說了什麼不好聽的話，她能大概聽懂意思，但反駁不了。那種憋屈感逼著她玩命學英語，半年就能聽懂，一年就能表達，兩年之後，她的英語和當地小孩已經沒有任何區別。中學一年級回到日本，她考進了澀谷教育學園澀谷中學，一所超難進的學校，走的是歸國子女名額。高中時她的目標是哈佛大學。

然後，她人生第一次崩了。高三準備申請美國大學的時候，她寫不出論文。周圍的同學每天都在反覆修改文書，她坐在那裏，一個字都寫不出來。注意力完全無法集中，最後連哈佛的申請書都沒能遞出去。她後來回憶，那段時間她經常一個人在神保町的街上遊蕩，不知道自己在幹什麼。

那一年，她考上了慶應義塾大學經濟學部。一個月後，美國大學的錄取結果出來了。她拿到了格林內爾學院的獎學金，那是美國中西部一所精英色彩極強的小型文理學院，全校不到兩千人。她決定去美國。

我想在去美國之前，先把性這件事搞明白 水谷梨明日

水谷梨明日說過一句很直接的話：她父母從來沒對她進行過這方面的教育。她對男女之間的全部認知，來自自己偷偷看的成人漫畫。在她的理解裏，「書裏寫的事情，長大了大家都會做」。

所以當她決定去美國讀大學的時候，一個在海外讀書的朋友提醒她：「你完全沒有經驗的話，去參加那種文化會很危險。先搞清楚性是什麼，再去。」她聽進去了。去美國之前，她先和一個關係不錯的男性朋友發生了關係。不是男朋友，就是朋友。

到了美國之後，她對當地的「hookup culture」產生了興趣。簡單說，就是一種不以戀愛為前提、彼此你情我願就可以發生關係的校園文化。她想去看看，去了之後發現，自己只是站在旁邊看。那些圈子裏人際關係錯綜複雜，感情糾紛一個接一個，她慢慢就退出了。

但她對這件事的態度，反而變得更開放了。在格林內爾，她主修性別學，讀了大量性少數作家的自傳和小說，也學了女權主義的歷史。她說自己以前覺得性是「負面的東西」，是「別人看自己、消費自己的東西」。學完之後，她開始覺得性可以是「女性主動享受的東西」。

每天睡四小時，然後她垮了

在美國那段時間，她同時在做三件事：上課、做義工（或志工）、實習。每天的睡眠時間只有四個小時。這個狀態持續了一年半。然後她的身體和心理一起崩了。確診抑鬱症，申請休學，在父母和弟弟的陪伴下回到日本。

休學的兩年，是她人生裏最沒有「規劃」的兩年。她做翻譯工作，去夜店，玩交友軟件，去風俗店打工。以前那個「必須走精英路線」的包袱，在那兩年裏一點點被卸掉了。然後她重新考進了慶應義塾大學商學部。

她不是在「下海」，她是在「做田野調查」

水谷梨明日決定進入成人行業，有一個聽起來很離譜、但她說得很認真的理由：她想研究影片新法。

成人影片新法，全稱是「出演被害防止·救濟法」，2022年通過。法律的出發點聽起來很正當：保護那些被強迫、被欺騙出演成人影片的女性。但水谷梨明日對這部法律的邏輯非常不滿。她認為這部法律把女優默認成了「被洗腦的、需要被拯救的弱者」，而這種預設本身就是一種居高臨下的歧視。

她想搞清楚這部法律在實際操作中到底改變了什麼。怎麼搞清楚？她的回答是：自己變成當事人。「契約書是什麼樣的，現場到底發生了什麼，法律到底保護了誰、又傷害了誰——站在外面看是看不明白的。」她說。

當然，這只是原因之一。她也很坦率地說，自己本來需求就強，「想和技巧好的人試試」。去經紀公司面試的時候是2022年8月，被星探搭話，聊著聊著就說「要不試試看」。2023年4月，她的出道作品發行。片商給她打的標籤是：「IQ140 知性又帥氣的聰明歸國子女 苗條現役女大學生」。

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懷孕，生育

2025年3月，水谷梨明日公開了自己懷孕的消息，接近臨盆。她沒有公開孩子的父親是誰。懷孕期間她照常工作，參加粉絲見面活動，配合影片宣傳。她說自己意外懷孕之後，第一反應不是慌，而是——「不知道可以工作到什麼時候」。

孩子出生後不久，一家長期做某類題材的片商社長給她發了郵件。郵件寫得很直接：「你現在是限定的特別時期，錯過就沒有了，要不要來拍一部？」她答應了。

這部作品推出之後，迅速引發了大量討論。原因不難理解：一個IQ 140的慶應學霸、一個翻譯家、一個剛生完孩子的母親，拍了一部這樣題材的影片。這幾個標籤放在一起，任何一個單獨拎出來都不算特別，疊在一起就變成了一種很難被簡單歸類的存在。

她說，總有一天要親口告訴孩子

被問到「孩子以後知道你是女演員怎麼辦」，水谷梨明日的回答很平靜。她說自己已經做好了心理準備，總有一天會親自告訴孩子這件事。「我是想清楚了才對外宣佈懷孕生子的。」

她現在的計劃包括寫一本書，把她對這個行業的觀察整理出來。她也想創立一個由女性主導的、對女性友好的成人品牌。她還說了一句話，挺有意思的：「女演員如果不靠腦子，是活不下去的。」

你可以覺得她的選擇不可理喻，也可以覺得她的理由過於冠冕堂皇。但有一件事很難否認：她做這個選擇的時候，沒有人逼她。一個從小被塞進「精英路線」的人，在哈佛夢碎、抑鬱症發作、休學兩年之後，沒有回到那條預設好的軌道上，而是拐了一個幾乎所有人都看不懂的彎。至於這個彎拐得對不對，她自己大概也不在乎別人怎麼說。

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