法學女大生19歲做風俗娘！追KPI下海月入1億日圓　網民：商業奇才

打工仔要追KPI就聽得多，但原來AV女優都要靠KPI來打造個人品牌！在日本社交平台擁有超過110萬追蹤者的27歲網紅Rurutan（るるたん），入行短短5年，服務費用已由「60分鐘8,000日圓（約393港元）」飆升至「60分鐘20萬日圓（約9,836港元）」，更憑拍攝同人AV創下單月收入突破1億日圓（約4,900萬港元）的紀錄。她近日亦出版新書，自爆原本是法學部大學生的她，於19歲加入風俗行業，對外揭秘自己如何運用商業營銷理論打造天價身價。



現年27歲的Rurutan原本為法學部大學生，入行5年憑經營個人品牌及追KPI創下單月收入突破1億日圓紀錄。（IG@ruruka_8202）

19歲入行風俗界 連續18個月霸榜No.1

據日媒《週刊現代》報道，Rurutan在19歲就讀大學時，因兼職踏入外送風俗界（デリヘル），起初60分鐘服務實領只有8,000日圓（約393港元）。她後來轉戰新宿歌舞伎町，眼見周圍充斥着為了牛郎店努力賺錢的女性，反而激起了她的勝負欲。為了成為被需要且最受歡迎的頂級紅牌，她不僅主動接下其他人不願服務的客人以提高回訪率，更成功在2個月內登頂成為店內第1名，其後創下連續18個月霸榜No.1的紀錄。

外送風俗界（デリヘル）：指派遣女子至客戶所在地進行性服務，一種代表日本派遣型風俗店的總稱。



Rurutan推出對談新書《Rurutan與鈴木修的欲望KPI》，揭秘自己如何運用「漏斗理論」及「從眾效應」提升身價。（IG@ruruka_8202）

收天價服務費名額仍秒殺爆滿

在店長建議下，Rurutan開始認真經營個人社交媒體帳號，更坦言將店內排名與社交平台的追蹤者數量當成自己的「業績成績表」。她更為自己設定明確目標：只要追蹤人數每過一個關卡就會調高價格，結果成功將服務費由2萬日圓（約983港元）一路推高至6萬日圓（約2,950港元）。

雖然身價暴升，但Rurutan很快發現「自己只有一個身體，根本無法消化龐大的顧客需求」。於是她將各種營銷理論應用在個人品牌上，將無法親自接待的需求轉化為數碼商品，最後決定進軍同人AV界。

同人AV：指由個人或獨立社團自行企劃、拍攝及發行的非商業成人影片。作品通常上架至網絡平台直接販售，免去傳統片商與經紀公司的多重抽成，令女優及創作者能直接獲取絕大部分利潤與自主權。



Rurutan將服務費調高至「60分鐘20萬日圓」並實行限額，35個預約名額依然瞬間被顧客搶購一空。（IG@ruruka_8202）

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到了2025年，她更將服務費調高至「60分鐘20萬日圓（約9,836港元）」，每月僅限量提供2至3個名額，但她解釋這並非單純貪錢：

對我來說，調高價格並不是單純為了賺錢，而是作為推廣『Rurutan』這個偶像化符號的一環。

結果這個天價與限量策略依然吸引大量顧客預約，35個名額瞬間爆滿。

堅持守法底線 挑戰成人脫衣舞

雖然已達成當初所設立的月入1億日圓（約490萬港元）的成就，但Rurutan並未就此停下腳步。她坦言自己畢竟是法律系出身，非常奉公守法，當初也是因此選擇外送風俗而非泡泡浴（ソープ）。如今她決定跳出舒適圈，挑戰擁有80年歷史的成人脫衣舞聖地「淺草Rock座」，希望憑藉肢體演出進一步打動觀眾。

堅持守法底線的她決定跳出舒適圈，於9月登上歷史悠久的「淺草Rockza」挑戰脫衣舞演出。（IG@ruruka_8202）

網民評價兩極：大讚商業頭腦 VS 扭曲社會風氣

她的故事曝光後引起日本網民熱議，不少人讚賞Rurutan的商業頭腦，認為：

「就商業層面而言，比起身邊的老男人更懂得理論化操作，相當厲害」



「能自己決定價值與工作方式的強大令人驚嘆」



「這根本是頂級運動員級別的賺錢能力，只能支持」



由19歲法學生變成如今月入1億日圓的網紅，Rurutan憑獨特商業頭腦闖出一片天。（IG@ruruka_8202）

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但亦有網民痛批這種現象扭曲社會價值：

「比起辛勤工作的護士、照顧員或兼職員工，靠張開雙腿更能賺錢的社會根本不正常」



「這種賺錢招數毫無新意，只是拿以前『吸金女子』的手冊來抄」



「靠身體賺錢有什麼『深遠原因』」

