大陸安徽一名段姓女工程師離婚後獨自扶養3個孩子，不料去（2025）年她到當地一家法律諮詢公司洽談合約時，突然有名男子闖入，並向現場的工作人員潑灑汽油後點燃，導致她全身高達90%重度燒傷。因縱火兇嫌傷重身亡，警方只能依法撤案，其高額醫藥費由政府先行墊付，但後續仍要面臨龐大的復健開銷，如今3個孩子只能輟學打工救治母親。



陸單親媽慘遭波及全身90％重度燒傷 醫藥費高達119.4萬

根據陸媒《封面新聞》報導，這起事件發生在去年6月24日，段女到當地一間法律諮詢公司洽談合約相關問題。她回憶，賈姓男子突然闖入，從側後方朝工作人員潑灑汽油，當她聞到濃烈汽油味，察覺情況有異準備起身逃離時，火已經被點燃，火勢迅速蔓延，將她與公司負責人吞噬。

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當段女忍著劇痛朝向門口逃生時，屋內隨即發生猛烈爆燃，她直接被強大的衝擊力炸飛至門外，所幸路過的民眾見狀後，立刻拿起滅火器協助滅火並撥打急救電話，才讓她得以保住一命。

事發後，段女全身90％重度燒傷，其姐姐移植了整個背部的皮膚給她，其頭皮也移植了8次，至今仍全身綁著繃帶，生活無法自理，醫藥費高達119.4萬元人民幣，雖然已由政府先行墊付，但後續還有龐大的復健費用。

肇事者死亡面臨追責難題 3孩子輟學打工救母

她說，現在家裡的積蓄已經花光，親友幫忙籌措的錢也都花完了，自己3個孩子只能輟學打工賺錢。一家人不僅經濟陷入困境，同時還面臨追責難題，由於賈男等人已經死亡，當地警方在去年7月依法撤案，段女因此求助無門，不知道該向誰索賠。

對此，律師向滿慶說明，由於肇事者已經死亡，受害人無法向其本人追責索賠，但可以向其遺產繼承人索賠，而法律諮詢公司也有注意安全的義務，段女也可向公司提起訴訟，要求承擔部分賠償。

但他也表示，若肇事者沒有留下什麼遺產可繼承，那索賠的意義不大，法律諮詢公司也是受害方，能承擔的賠償責任不會太高，因此建議段女申請司法救助金，後續治療救濟仍可能要依靠地方政府，以及社會公益的力量。

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