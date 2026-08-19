智能單車創舉落戶港深創科園　連結運動與STEM繞地球30圈連繫兩地

撰文：容育仁
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體育運動與創科發展息息相關，由香港善德基金會主辦、Sun Life永明夥拍的「善德永明耀香港Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車動力創舉，昨日（18日）首度落戶港深創科園（河套香港園區），同日亦舉行了智能單車參與平台啟動儀式。

是次活動以「青年創科，生活態度，立足神州，放眼全球，深港融合」為核心，期望將全民單車熱潮由社區延伸至創科前沿，為本港青年及學界展示了由全民運動連結至綠色科技的實體應用。

一眾嘉賓舉行了智能單車參與平台的啟動儀式。左起蕭何元鳳、馬惟善、蔡傑銘、藍國慶及鄭銘澤。（香港善德基金會提供）

三大協同效應　展現科技落地轉化

港深創科園作為「一河兩岸」、「一區兩園」的核心創科平台，匯聚生命健康科技、人工智能及新能源等產業。是次智能單車參與平台落戶園區，對青年STEM教育及社區發展體現了三大協同效應。

首先是「科技落地轉化：從研發到應用」，活動將園區內的物聯網（IoT）、運動科技（SportTech）及大數據（Big Data）等抽象科技概念，轉化為青年及大眾可親身體驗的「智慧運動與生活場景」；其次是「社群活力轉化：從工作到生活」，透過將市民踩踏單車的動能轉化為綠色能源，帶出環保教育意義，並營造優質的社群氛圍，以吸引全球科研人才；最後是「一河兩岸：連繫深港」，位於河套區的園區作為大灣區與深港融合最前線，將地理邊境轉化為連結兩地青年、科技與綠色生活的橋樑。

香港善德基金會主席藍國慶名譽領事於致辭時表示，活動的總目標是累積踩出120萬公里，相當於環繞地球30圈，象徵全港市民齊心迎接2027年香港回歸祖國30周年。（香港善德基金會提供）

勉青年創科如踩單車　需動力與毅力

香港善德基金會主席藍國慶名譽領事於致辭時表示，活動自今年七月初啟動以來迴響熱烈，活動的總目標是累積踩出120萬公里，相當於環繞地球30圈，象徵全港市民齊心迎接2027年香港回歸祖國30周年，以及標誌單車熱潮與綠色科技結合。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘則勉勵大眾及青年人，指創科發展如同踩單車，既需要明確方向，亦需要持續向前的動力與毅力。對於河套香港園區與善德基金會攜手，透過慈善單車活動將健康、正能量及創科精神融為一體，他樂見大眾用汗水與熱情為香港回歸送上祝福。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘則勉勵大眾及青年人，指創科發展如同踩單車，既需要明確方向，亦需要持續向前的動力與毅力。（香港善德基金會提供）

出席儀式的還包括港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善、可持續發展總監鄭銘澤、善德基金會常務副主席蕭何元鳳，以及海辰儲能與金康科技等多位企業代表。

青年制服團體響應　走訪18區與大灣區

是次活動不但全民參與，亦深受學界及青年組織支持。自7月21日啟動以來，香港童軍總會已於全民運動日展開智能單車接力挑戰，17個警區少年警訊學員參與「全城撐里」活動另外，「機場之友」18個團體也參與「全機場撐里」活動；同時「智能單車參與平台」亦同步走訪全港18區。

此外，配備智能單車的「流動單車參與平台」已出發走訪深圳、珠海及中山等大灣區城市，廣邀內地市民參與。大會透過數碼平台即時記錄全港總騎行里程，讓市民見證120萬公里里程碑的誕生，寓意同心同行、綠色低碳，共同迎接人工智能時代新機遇。

香港善德基金會主席藍國慶名譽領事向創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致送紀念品。（香港善德基金會提供）
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