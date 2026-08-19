智能單車創舉落戶港深創科園　連結運動與STEM繞地球30圈連繫兩地

體育運動與創科發展息息相關，由香港善德基金會主辦、Sun Life永明夥拍的「善德永明耀香港Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車動力創舉，昨日（18日）首度落戶港深創科園（河套香港園區），同日亦舉行了智能單車參與平台啟動儀式。



是次活動以「青年創科，生活態度，立足神州，放眼全球，深港融合」為核心，期望將全民單車熱潮由社區延伸至創科前沿，為本港青年及學界展示了由全民運動連結至綠色科技的實體應用。



一眾嘉賓舉行了智能單車參與平台的啟動儀式。左起蕭何元鳳、馬惟善、蔡傑銘、藍國慶及鄭銘澤。（香港善德基金會提供）

三大協同效應 展現科技落地轉化

港深創科園作為「一河兩岸」、「一區兩園」的核心創科平台，匯聚生命健康科技、人工智能及新能源等產業。是次智能單車參與平台落戶園區，對青年STEM教育及社區發展體現了三大協同效應。

首先是「科技落地轉化：從研發到應用」，活動將園區內的物聯網（IoT）、運動科技（SportTech）及大數據（Big Data）等抽象科技概念，轉化為青年及大眾可親身體驗的「智慧運動與生活場景」；其次是「社群活力轉化：從工作到生活」，透過將市民踩踏單車的動能轉化為綠色能源，帶出環保教育意義，並營造優質的社群氛圍，以吸引全球科研人才；最後是「一河兩岸：連繫深港」，位於河套區的園區作為大灣區與深港融合最前線，將地理邊境轉化為連結兩地青年、科技與綠色生活的橋樑。

香港善德基金會主席藍國慶名譽領事於致辭時表示，活動的總目標是累積踩出120萬公里，相當於環繞地球30圈，象徵全港市民齊心迎接2027年香港回歸祖國30周年。（香港善德基金會提供）

勉青年創科如踩單車 需動力與毅力

香港善德基金會主席藍國慶名譽領事於致辭時表示，活動自今年七月初啟動以來迴響熱烈，活動的總目標是累積踩出120萬公里，相當於環繞地球30圈，象徵全港市民齊心迎接2027年香港回歸祖國30周年，以及標誌單車熱潮與綠色科技結合。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘則勉勵大眾及青年人，指創科發展如同踩單車，既需要明確方向，亦需要持續向前的動力與毅力。對於河套香港園區與善德基金會攜手，透過慈善單車活動將健康、正能量及創科精神融為一體，他樂見大眾用汗水與熱情為香港回歸送上祝福。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘則勉勵大眾及青年人，指創科發展如同踩單車，既需要明確方向，亦需要持續向前的動力與毅力。（香港善德基金會提供）

出席儀式的還包括港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善、可持續發展總監鄭銘澤、善德基金會常務副主席蕭何元鳳，以及海辰儲能與金康科技等多位企業代表。

青年制服團體響應 走訪18區與大灣區

是次活動不但全民參與，亦深受學界及青年組織支持。自7月21日啟動以來，香港童軍總會已於全民運動日展開智能單車接力挑戰，17個警區少年警訊學員參與「全城撐里」活動另外，「機場之友」18個團體也參與「全機場撐里」活動；同時「智能單車參與平台」亦同步走訪全港18區。

此外，配備智能單車的「流動單車參與平台」已出發走訪深圳、珠海及中山等大灣區城市，廣邀內地市民參與。大會透過數碼平台即時記錄全港總騎行里程，讓市民見證120萬公里里程碑的誕生，寓意同心同行、綠色低碳，共同迎接人工智能時代新機遇。