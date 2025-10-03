數碼港低空經濟應用展示廳開幕　無人機應用助市民看得見、摸得到

作為新興產業，低空經濟正在重塑城市發展格局，其中大灣區在低空經濟應用方面的探索走在全國前列。在施政報告中，港府提出推動香港成為亞太區低空創新應用樞紐的願景，而在早前，數碼港獲特區政府委任為「低空經濟監管沙盒」試點項目的場地夥伴，負責為不同試點項目提供適當的場地及配套設施。周四（2日），數碼港「低空經濟應用展示廳」及香港首間無人機運動專用中心正式開幕並開放參觀。政府財政司副司長黃偉綸表示，政府亦即將推出進階版低空經濟「監管沙盒 X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。



據介紹，「低空經濟應用展示廳」展出來自12間公司及機構的最新低空經濟科技與解決方案，包括氫能源無人機、智能氣象方案、提升搜尋及救援效率的方案、增強戶外活動信號的技術、智能物流網絡、戶外目標的空中勘探、5G 無人機電視直播系統、無人機表演等，讓社會各界及大眾深入了解無人機在多個領域的應用潛力。

數碼港「低空經濟應用展示廳」正式開幕並開放參觀。（主辦方提供）

「低空經濟應用展示廳」展出來自12間公司及機構的最新低空經濟科技與解決方案。（主辦方提供）

同日開幕的無人機運動專用中心則作為專業訓練及比賽場地，包括無人機足球及競速無人機項目，助力提升香港相關人員的技術水平。現場更邀得中國香港無人機運動總會進行示範，該會長期培訓港隊，助力港隊於2025年世界運動會上榮獲3金2銀1銅的佳績，並將會全力備戰即將舉行的第十五屆全運會。

無人機運動專用中心作為專業訓練及比賽場地，包括無人機足球及競速無人機項目。（主辦方提供）

無人機運動專用中心作為專業訓練及比賽場地，包括無人機足球及競速無人機項目。（主辦方提供）

現場無人機示範更包括無人機搜救行動、醫療物資配送、樓宇檢測及窗戶清潔等，於真實場景展示無人機的廣泛實際應用，助力社會各界及市民大眾領略「看得見、摸得到」的低空經濟，加快有關應用方案落地應用及普及化，促進智慧城市建設，優化社會大眾的智慧生活品質。

現場無人機示範無人機搜救行動、醫療物資配送、樓宇檢測及窗戶清潔等，於真實場景展示無人機的廣泛實際應用。（主辦方提供）

現場無人機示範無人機搜救行動、醫療物資配送、樓宇檢測及窗戶清潔等，於真實場景展示無人機的廣泛實際應用。（主辦方提供）

現場無人機示範無人機搜救行動、醫療物資配送、樓宇檢測及窗戶清潔等，於真實場景展示無人機的廣泛實際應用。（主辦方提供）

同日，數碼港攜手「大灣區低空經濟聯盟（GBA LAEA）」，在特區政府發展低空經濟工作組和商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室的鼎力支持之下，舉辦「一帶一路低空經濟同樂日」。是次活動以「展現低空經濟前沿發展及『一帶一路』合作未來方向」為主題，舉行一系列專題論壇，匯聚了香港業界先驅、政府代表、駐港總領事，以及來自本港和國際商會的代表，共同探討「一帶一路」合作方向、低空經濟發展前景、以及無人機在城市可持續發展中的關鍵作用，分享獨到見解，共同推廣香港低空經濟產業到「一帶一路」市場。

香港特區政府財政司副司長黃偉綸表示，事實上單靠政府推動低空經濟發展並不足夠，需要與不同持份者攜手合作。政府在推動低空經濟發展的速度很快，今年3月公布首批38個「監管沙盒」試點項目，其中17個項目已展開測試，預計到10月底，即短時間內將再有多11個「監管沙盒」落地。今年7月，政府亦完成了第一階段的修例工作，擴大了現行法例的規管範圍，以涵蓋重量介乎25至150公斤的無人機，並容許非傳統航空器按照特定條件進行試驗。

黃偉綸透露，政府亦即將推出進階版低空經濟「監管沙盒 X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。在推動低空經濟發展方面，香港與一帶一路沿線國家及地區可以有很多合作的空間，例如分享實務經驗、相互認證、制訂共同標準等。他最後強調，香港一直扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，歡迎一帶一路沿線國家及地區與香港尋求更多合作機遇。

黃偉綸透露，政府亦即將推出進階版低空經濟「監管沙盒 X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。（主辦方提供）

另一方面，數碼港主席陳細明在致辭時表示，數碼港積極與大灣區低空經濟聯盟及更多業界組織建立合作關係，並促進他們與低空經濟初創企業的連繫，攜手釋放無限的數碼經濟價值，更進一步拓展至『一帶一路』市場。在香港特區政府的指導及業界夥伴的支持下，數碼港已準備好在低空經濟領域邁向新高峰，人工智能超算中心亦已投入運作，而數碼港五期將於今年底落成，為低空經濟提供更完善的數碼基建及無人機測試場地。」

立法會議員及大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆則表示，展示廳亦可作為連接「大灣區 - 香港 - 一帶一路沿線國家」的「合作紐帶」，為所有持份者提供一站式服務。同時，「一帶一路」沿線國家亦是香港重要的經濟合作夥伴，透過是次活動，能向各位嘉賓展示了香港與大灣區在低空經濟領域的成就。

豐翼位於深圳市寶安區的「低空智慧物流運營中心」於2025年正式啟用，成為全國首個「空地協同」的智慧物流示範基地。現場展示，客戶可以通過手機應用程式下單，直接在園區投放的物流無人機接駁櫃收寄物流無人機快遞，實現零距離空地協同運營。（黃浩謙攝）

據早前報道，低空經濟已被納入國家戰略，2024年有18個省份將其寫入政府工作報告，2025年預計增至30個。截至目前，全國333個地市州中，超過250個地方政府提出發展低空經濟。各地積極探索「低空+」應用場景，農林植保、行業巡檢已較為成熟，低空旅遊、城市治理、低空物流等正加快試點，城市空中交通也在探索中。