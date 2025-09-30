「杭州六小龍」強腦科技落戶數碼港：研發成果將惠及本地群體

周一（29日），「杭州六小龍」之一的獨角獸科企強腦科技落戶數碼港，打造腦機接口和人工智能融合發展的新高地。據介紹，強腦科技將建立亞太研發基地與國際商貿中心，並為香港提供新科技義肢服務。



啟動儀式於數碼港商場中庭舉行，強腦科技與香港理工大學簽署合作備忘錄，為響應今年《施政報告》所提出的支持惠民科研的政策，攜手推動智能義肢技術在香港落地應用，讓科研切實普惠民生。

創立於2015年的強腦科技是首間入選哈佛大學創新實驗室（Harvard Innovation Lab）的内地團隊，亦是內地首間非入侵式腦機接口技術的獨角獸企業，成功研製全球首款量產直覺控制智能仿生手，在康復、大健康、人機互動等領域具有領先優勢，擁有460多項專利授權，包括腦機接口領域核心發明專利250多項，位居全球前列，並已在殘疾人康復與腦疾病康復領域取得突破性成果。企業在腦機接口核心算法、新型電極材料等領域均處於國際領先地位，曾入選《麻省理工科技評論》「全球50 家最聰明公司」、《財富》中國「最具社會影響力的創業公司」，以及「全球數字貿易行業百強（數字技術貿易創新力企業Top25）」等榜單，更於2025年榮獲「全國殘疾人工作先進集體」稱號。

香港理工大學與強腦科技簽署備忘錄，探討共建「腦機接口聯合研究中心」， 推動智能義肢配置使用計劃落地香港。（理大官網）

進駐數碼港後，強腦科技將著力以科技惠民，將多年研發積累的成果惠及本地群體，提供高品質的產品與專業化的服務。其前沿技術核心產品——智能仿生手通過採集神經電與肌電信號解碼大腦意圖，實現五指獨立運動與協同操作，曾經幫助運動員在第四屆亞洲殘運會開幕式上點燃聖火，更曾獲選為《時代》週刊「年度百大最佳發明」。而智能仿生腿則融合多感測器與智能算法，彈性配合不同場景的動作需求，幫助使用者能夠自然、安全、流暢地行走、步行樓梯、跨越障礙，甚至完成跑步、騎行等多種運動。

在研發中心定位方面，強腦科技將加強與香港高校和科研機構的合作，借助香港的人才優勢，共同推動新一代腦機接口產品研發，助力提升香港的科技創新水平，並為更多不同群體提供全面的解決方案。企業將善用香港作為國際金融中心及國際貿易橋頭堡的優勢，藉助多元化的金融支援，及通過數碼港的龐大夥伴網絡，推動產品出口至亞非和國際市場，打造亞太研發基地與國際商貿中心。