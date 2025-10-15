金管局夥數碼港公布第二期生成式人工智能沙盒參與者名單

金管局與數碼港今日（15日）公布第二期生成式人工智能（GenA.I.）沙盒參與者名單。建基於第一期沙盒的經驗，新一期沙盒計劃標誌着業界從探索A.I.的可能性，邁向推動安全可靠的A.I.應用。

在超過60個建議方案中，來自20家銀行和14家技術合作夥伴的27個用例獲邀進入第二期GenA.I.沙盒。評審過程中，所有建議方案均按創新水平、技術的複雜程度及其對業界的潛在價值來排序。

第二期沙盒計劃聚焦積極加強A.I.治理，多個用例採用「以A.I. 對抗A.I. 」策略，例如運用A.I.對A.I. 生成內容進行自動化質量檢測，以更具規模的方式提升系統準確度和一致性。

針對深度偽造詐騙的風險日益俱長，沙盒亦為開發創新防禦機制提供試驗場。部分參與者將運用A.I.進行模擬攻防測試，鞏固系統以抵禦更精密的數碼詐騙手法。

金管局副總裁阮國恒表示：「第二期GenA.I.沙盒為實現更安全、更穩健的A.I.應用邁出重要一步。不同類型銀行的參與，充分反映了A.I. 帶來的轉型潛力，已經成為業界共識。銀行、科技及學術界的協作持續深化，印證我們致力推動本地金融科技生態的承諾。我同時衷心感謝陳教授1、楊教授2和姚教授3在評選委員會提供寶貴的專業意見。」

沙盒參與者將於今年稍後陸續開始登陸數碼港人工智能超算中心的專屬平台，預計於2026年初開始技術測試。金管局將繼續以GenA.I.沙盒為核心，與業界分享良好做法，推動金融業界負責任地應用A.I. 技術。