【失眠良方】多做運動會瞓得着？　拆解3大打救失眠方法是否有效

長期失眠慘過大病，香港人生活繁忙、工時長，晚上如不能夠睡得好充電，實在相當煎熬。因此，不少人一旦遇上失眠問題，便四處找尋辦法令自己「大覺瞓」，但坊間流傳解救失眠的方法實在不少，例如睡前飲杯酒，又或做運動令自己疲倦，究竟這些方法是否可信？果真有效？精神科專科醫生何浩賢特意撰文講解上述三大常見解決失眠方法的迷思。

經常失眠影響精神，但比起前往求醫，不少人會先嘗試自行解決睡眠問題（christnerfurt/unsplash）

睡眠問題其實很多時是由其他情緒問題引起，醫生要先了解患者的情緒狀態，例如心情是否持續低落、緊張、焦慮不安、對事物失去興趣或整天沒精打采等，才能對症下藥。坊間有各種方法聲稱可助失眠者入睡，但如不了解箇中詳情，隨時會愈幫愈忙！

迷思一：食粒安眠藥包好瞓？

有些人誤以為一旦失眠，便可以靠自行服用安眠藥處理，其實這是十分危險的，因為長期服用安眠藥有機會成癮。一開始服用時，失眠或可能獲得短暫紓緩，但過了一段時間後便會發覺藥物失效，因而再加大份量，令失眠者得更依賴安眠藥才能入睡，甚至會愈食愈多，這樣便是上癮的開始。

坊間不少地方都買得到安眠藥，但長期服用卻不是良方。（brett_jordan/unsplash）

那為什麼醫生還會為病人開安眠藥呢？因為不論什麼原因的失眠，安眠藥確實能在短期內幫助睡眠，因此如只是使用數天是無可厚非的，但這可以說是治標，絕不是治本。如果失眠持續，便不能一直只服安眠藥，而應治療可能引起失眠的原因，如焦慮症、抑鬱症等，這才是最重要的。

迷思二：睡前飲酒輕鬆入睡？

酒精幫助入眠亦是不建議的做法，因為酒精雖然可使人較快入睡，但與安眠藥一樣也是會成癮的，如果失眠的原因沒有處理，失眠者便要持續地依賴酒精才能入睡。

很多人相信酒精有助放鬆心情，因此睡前飲酒可幫助入睡，但卻可能影響睡眠質素。（matt_j/unsplash）

生理上，酒精更會影響睡眠結構，從而影響睡眠質素，而且酒精有利尿作用，使人容易需要在半夜上洗手間，因而使睡眠中斷。同時，酒精亦會使呼吸道附近的肌肉鬆弛，令人們在睡眠的時候呼吸不暢順，因而影響睡眠質素。睡眠質素不佳，縱使能入睡，都可能導致之後一天的精神疲倦。

迷思三：做運動令身體覺「攰」入睡？

有人會害怕晚上做劇烈運動引致失眠，亦有些人覺得晚上運動後反而會睡得好一點，其實兩種說法亦不無道理。因總體而言，運動的確可以紓緩焦慮、抑鬱等情緒，而有運動習慣的人，的確相對上較少出現睡眠問題。

運動除了對身體有益，卻有助精神健康，但切勿過猶不及。（fitmasu/unsplash）

然而，如果運動是十分劇烈，尤其是帶有競爭性的，便可能反過來使身體維持在緊張的狀態，久久不能放鬆下來，進而影響睡眠。因此，最重要是觀察自己身體運動後的反應而再調整運動的強度。

香港的生活節奏急促，失眠和情緒病十分常見，並沒有什麼大不了。如果發現自己愈來愈擔心失眠的問題，又或者工作表現已因為睡眠問題而受影響，只要及早求醫，便能使生活重回正軌。