【女人最怕】經血過量反映健康狀況　教你簡易計算月經量是否正常

月經是女生每月的煩惱，而大部分人最關心的就是經期準不準，生怕是身體出了毛病，甚或是「搞出人命」。不過，當大家抱着月經來了就好的心態時，往往卻會忽略了月經流量有否出現異常，甚至忽略了當中所蘊含的健康訊息。 雖然經量多少會因人而異，但其實亦可用簡單的方法來作評估指標。婦產科專科醫生李文軒是次便撰文跟女士們分享如何計算月經多少的方法。 撰文：婦產科專科醫生李文軒

月經是所有女性的共同經歷，當中不少人來經時更要飽受經痛之苦。（VCG）

月經是差不多每一個女士一生必會擁有的經歷，有些人月經比較多，有些人則較少，有些月經問題嚴重至可能影響生命。但什麼是多？什麼是少？

其實在一般情況下，女士月經平均每二十八日便一次，而每次大概留足五至七日左右。當然二十八日只是一個平均數，如果你每次經期相隔平均二十一日或三十五日也屬於正常。

如何為之是月經多？

有研究曾指出，每周月經流血量多於八十毫升或每次周期長於七天，便算月經多。不過，我相信並非每位女士都會每周期量度自己的月經量，而且很多人認為月經多與少其實是很個人化的感覺。因此，如果想簡單判斷，可以看月經量是否已多至影響正常生活，如有否出現下列情況：

1. 出現頭暈、疲倦、輕微呼吸困難等貧血症狀 2. 流出大量血塊 3. 足已滲漏過衛生巾、衣服

一旦有所懷疑，想更準確一點計算的話，女士們可以參考以下的計算方式。如果總分數多於100分，那月經量已經算多了。

馬上按圖計算經量有否過多：

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月經過多或患婦科病

月經多又有什麼需要擔心呢？除了如上述提到可能引致身體貧血外，月經量過多亦可能是患上其他疾病的警號，包括：