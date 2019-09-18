【個人體質】不只寒底、熱底？　一文看清中醫分辦的9大體質

相信很多人一看到「體質」兩字，都會馬上聯想到「寒底」與「熱底」，但只把體質簡單劃分為這兩大類也未免太草率了吧！ 人體運作博大精深，從中醫角度來說，體質不但可分成九大類，更可混合及改變，而且體質不僅會影響到生理健康，就連心理狀況也會因應體質而有所不同。詳閱下文，你便會知道自己屬於哪一類體質。 撰文：註冊中醫林婉珺

每個人的體質都不盡相同，不單影響一個人的身體狀況，甚至可以表現在心理及性格特徵上。（miinyuii/unsplash）

其實體質不止大眾最熟悉的「寒底」、「熱底」、「燥底」，以中醫角度而言，體質主要可分為九大類。

那麼，每個人的體質是天生注定了的嗎？非也，體質並不是現在是「寒底」就一輩子都「寒底」，而是可以隨著一個人後天的生活及飲食習慣，甚至是情緒的變化而改變，而且每個人的體質更是可以不止一種，而是由幾種混合。

先看看中醫角度所分辨九大體質（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

上述各種體質，在生理、心理特徵甚至易患疾病方面都有著不同，以下是九種體質的詳細描述及解說。

1. 平和體質

於九種體質中，以平和體質最為完美及健康，這類人不僅心理素質好，情緒亦較穩定，就連生理上亦較少患病。

2. 陽虛體質

陽虛體質人士一般畏寒怕冷，除了精神較差、怕冷外，亦比較容易患上不同的腸胃疾病，如胃痛、腹痛、胃潰瘍、肚瀉等。

3. 陰虛體質

陰虛體質人士的最大特徵為缺水急躁，渴喜冷飲，性格一般較為易怒，容易心悸失眠，亦較常有大便乾燥、口乾、耳鳴等狀況，亦較其他體質人士早衰。

4. 氣虛體質

氣虛體質人士無論在精神與身體上都較容易感到疲憊，常有頭暈、心悸、健忘、食慾減退、身體無力等問題，亦較易久病不癒。

5. 痰濕體質

痰濕體質的人性情一般較為溫和，但常有腹部肥滿、多汗等問題，亦較易有高脂血壓、高血壓、糖尿病等毛病。

6. 濕熱體質

濕熱體質的人最明顯的特徵就是皮膚問題較多，比如容易長痘及粉刺，臉上亦經常出油，部份甚至患有濕疹。

7. 氣鬱體質

氣鬱體質人士性格一般偏向抑鬱，經常感到悶悶不樂、敏感多疑，容易出現輾轉難眠、多嗝氣等問題，亦較常患精神疾病。

8. 血瘀體質

血瘀體質的人常有血脈不暢的問題，較明顯的特徵是容易長色斑，而且嘴唇顏色亦偏暗紫，尤其女性常有月經不順的情況。

9. 過敏體質

過敏體質人士體質天生較為特異，身體容易因為不同的外在因素而產生過敏反應，常見症狀有蕁麻疹、哮喘等，亦較易患心血管疾病。

認清自己的體質，就更容易掌握到日常生活、飲食習慣上有什麼需要的地方了！