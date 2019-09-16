【心理健康】發惡夢或是患病徵兆　4條問題評估有否患創傷後遺症

就逃犯條例而引起的風波至今已持續超過三個月，期間不少衝突也掀起了市民的情緒，有些人更會因此而難以入睡、被惡夢纏繞或夢到衝突場面，也有人會在入睡後感到內疚，不停扎醒。 不少人不會把發惡夢一事放在心，以為睡醒後便沒事發生，但其實發惡夢卻可能是患上創傷後遺症的徵兆之一。透過以下五條問題，你便可嘗試地評估自己是否得病。

反對修訂《逃犯條例》引發的各區示威衝突不斷，想起這些戰火場面，又怎能睡得着？（資料圖片）

創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD），又稱創傷後遺症。據美國健康顧問Joelle Rabow Maletis 在2018年6月的TED 演講短片中表示，每個人在一生中都會經歷很多種創傷，有些傷痛能順利復原且沒有留下長期影響，但其實亦有數百萬人是無法抹去那些傷痛的經歷。簡單來說，PTSD就是人們在在創傷後會受悲傷、失落、焦慮、罪惡感或憤怒等情緒困擾時，身體用來處理危險經歷的生物機制。

有些人或以為每個人的情緒都有負面的時候，總不能一不開心就判斷自己是患有創傷後遺症。當然，若發現情況嚴重，便應立即尋找醫生或專業人士協助，但同時間，大家亦可嘗試自問以下四條問題，評估自己患病的機會。

Q1. 失眠或發惡夢都是創傷後遺症的症狀？

對大多數人來說，經歷事件後的幾天至兩周內，他們的荷爾蒙量便會穩定下來，而且這些感受會隨時間而漸漸消失，但對少數經歷過創傷的人來說，問題卻會於長時間仍然存在，就算有時會短暫消失，但在幾個月後又再出現。有一理論就指出，壓力荷爾蒙皮質醇可能會持續觸發「反擊、逃跑、凍結不動」的反應，同時會降低整體的大腦功能運作，導致不同負面的症狀。

這些症狀通常可以分為三類：

1. 侵入性思維：你有沒有發惡夢？出現閃回現象？

患者會不斷發生閃回及以為自己仍活在創傷事件中。這種情況會透過日間的閃回及晚間發惡夢時出現。這種情況會令患者感到自己仍真實地再度活在創傷事件中，令他們的腦海再度感到恐懼，甚至連聲音、氣味與痛楚都歷歷在目（例如，嗅到焚燒的味道，就可能勾起於火災時，被困在房內的記憶）。

2. 逃避：避免提起創傷的人、事、物？

對患者來說，每次重溫事件便會令他們感不安，因此他們會刻意令自己分心，例如故意令自己顯得忙碌，令自己沒有空閒的時間。他們亦會逃避所有能令自己想起創傷的事件的人和物，盡量也不提及創傷事件。

患者在這種狀況下，可能會將傷痛的感覺扮成已痊癒一樣，把傷痛的情緒處理成麻木及失去了感覺一樣，甚至會逐漸疏遠別人，或減少與人溝通，亦因此令身邊的朋友或同事感到難以與患者相處。

3. 過度警覺：有沒有難以入眠及容意發怒？

患者會長期處於戒備狀態，從而避開危機；他們亦時刻處於過度警覺狀況，不能放鬆自己，也常感到焦慮和難以入睡。周邊的人會感覺到患者容易惱怒及容易過度焦慮。

上述三點雖然不一定全在患者身上出現，而且每個人的感受程度和強度也不盡相同，但當令人困擾或傷心的問題持續了超過一個月，通常都會診斷出是患有PTSD。

Q2. 為何會患上PTSD？

當大腦處理一些嚴峻的考驗如：﹙按圖了解﹚

1.【經歷過創傷事件或極端危險的事件】﹙鄭子峰攝﹚

+ 3 + 2

這些事件可能會帶來危險和無助的感覺，繼而觸發大腦的警報系統，引起「反擊、逃跑、凍結不動」的反應﹙Fight、Flight、Freeze﹚。當這警報響起時，下視丘、腦垂體以及腎上線系統，就會合作發送訊號予副交感神經系統。這些訊號會造成一連串化學反應，人們的心跳會加速、呼吸會加快、肌肉會繃緊，即使危機解除後，壓力荷爾蒙逐漸上升的狀況可能會持續數日，造成緊張不安的感覺、發惡夢、以及其他症狀。

Q3. 是否每個人都會在創傷事件後產生PTSD？

不是的。但差不多每一個也會有因創傷後出現壓力徵狀，而且通常會維持大約一個月左右。通常很多人於創傷事後之後約數星期內，會慢慢接受所遇到的經歷，壓力的徵狀也會逐漸消失，然而，不是每一個人都如此幸運，因為每三個人中，就有一個會面對壓力徵狀持續下去的情況，彷如在創傷過程中停滯不前一樣。創傷後的壓力，雖然很普通，但若持續的話，便會形PTSD了。

Q4. PTSD是一個被隱藏着傷口，能夠治癒嗎？

PTSD 一直被稱為 「隱藏的傷口」，因為它發生時並不會有外在的身體徵兆，但就算它是一種看不見的病症，也不表示它就必須是沉默的病症。而且這病不是個人缺陷，是可以治療的疾病。若懷疑自己患有PTSD，你應這樣做：

．第一步是要找一位心理健康專家為你做評估：引導你取得更多這方面的資源。 ． 心理治療：協助病人更了解他們的觸發因子。 ．藥物：令症狀較受控。 ．自我治療：如正念和規律運動。

心理治療：協助病人更了解他們的觸發因子。﹙GettyImages/VCG﹚

如果你注意到朋友或家人 有 PTSD 的徵兆，該怎麼辦？社會支持、接納，以及同理心，都是協助和復元的關鍵。讓他們知道，你相信他們所說的體驗和感受，且你並不怪罪他們的那些反應。若他們願意敞開自我，鼓勵他們去尋求評估和治療。

﹙資料參考：Ted.com、青山醫院﹚

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