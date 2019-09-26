【低頭族】寒背像老了10年？　3個步驟輕鬆檢查是否寒背

人一寒背便像老了十歲般？不少港人有不同程度的寒背問題，當中許多更是學童！寒背不但會使身形外觀不好看，情況嚴重更會造成痛症，長遠會影響日常生活。以下有註冊物理治療師黃凌軍撰文討論寒背成因，並提供一個簡單測試方法，讓大家可即時識別自己有沒有寒背問題。 撰文：註冊物理治療師黃凌軍

都市人經常長時坐着工作、低頭玩電話，令寒背問題非常普遍。（anniespratt/unsplash）

脊椎的正常生理弧度分別為前凸（頸椎、腰椎）及後凸（胸椎），當胸椎的生理弧度過分彎曲，就會形成寒背。寒背問題現時普及，由長期坐辦公室的人，到機不離手的低頭族均隨處可見，而且不但令人看起來沒精打彩，更有機會引起不同的痛症。

寒背都是病？

寒背其實是「上交叉綜合症」的其中一個特徵，「上交叉綜合症」主要是由於肌肉不平衡造成：一邊是源於胸大肌、胸小肌肉、上斜方肌過緊，另一邊則是深層頸屈肌、菱形肌及中下斜方肌弱化。

通常來說，長時間姿勢不良、經常玩手機的人，頭會長期向前傾和寒背，令胸大肌、胸小肌和上斜方肌處於過短的狀態，容易變得過緊；深層頸屈肌、中下斜方肌和菱形肌則會會處於過長的狀態，容易造成肌肉弱化。

寒背成因示意圖（按圖了解）：

以下一起來自測自己有沒有寒背（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

嚴重寒背或壓迫神經

現代人由於長時間坐，加上經常使用手機，令寒背問題日益普及，久而久之會令頸椎韌帶及肌肉長時間受壓，出現痛症，嚴重者可能會壓迫神經，出現手部麻痹及無力的情況下，需要進行手術。

因此，長時間使用電腦和手機人士最好每工作30分鐘稍作歇息，並做相應的運動以放鬆肌肉。

迅康復康治療中心註冊物理治療師黃凌軍。（撰稿人授權提供）

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