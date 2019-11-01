【暗瘡】臉長痘痘非因護膚不力？　寒底、熱底體質暗瘡有不同

「你好熱氣喎，又生暗瘡！」不少人一提到暗瘡，就會聯想到與「熱氣」有關。不過，偏偏有些人就算常吃煎炸食物，皮膚仍然漂亮；有些人就算努力戒口，都還是滿臉痘痘，難道真的上天不公平？ 原來在中醫角度，暗瘡都可以分寒熱虛實，不同體質的人長暗瘡的原因都有不同，而且暗瘡的位置、形狀、顏色都有分別。以下由註冊中醫師林婉珺教我們如何分辨寒、熱底人的暗瘡，以及剖析兩者成因。 撰文：註冊中醫師林婉珺

大部分人都有長暗瘡的經歷，但又有多少人知道自己的暗瘡是因為「熱」抑或「寒」？（資料圖片）

無論是男或女，大部份人都經歷過因為長暗瘡而影響了外表的煩惱。其實從中醫角度看，暗瘡也有分寒熱虛實，並可憑暗瘡顏色及生長位置分辨。

寒、熱體質的人長暗瘡有什麼不同？（按圖）

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寒熱底人暗瘡不同

偏熱體質：暗瘡較紅、較腫及多膿，多生在鼻頭、額頭及背部 偏寒體質：暗瘡顏色較暗沉，偏瘀紅色、紫瘀色及少膿，多生於下巴及兩邊面頰

在偏寒體質下，又可再細分為陽虛及肝鬱。陽虛的人比較怕冷，暗瘡顏色偏暗色，女士則伴隨經痛問題，經血量亦偏少；而肝鬱的人則易感到壓力及情緒易波動，暗瘡顏色偏暗瘀，女士來經時會較多血塊，經血亦會偏暗紅，且常有經痛。

戒口有沒有用？

很多人會把長暗瘡歸咎於「熱氣」，以為戒口就可解決問題，但其實暗瘡與脾胃運化能力有莫大關係，不對症下藥，戒口可能只會徒勞無功。

例如我們不時見有些人常吃煎炸、熱氣食物，例如火鍋、雞煲，卻極少長暗瘡，主要因為他們的脾胃運化及肝臟排毒的功能都正常暢順；相反，有些人即使乖乖戒口，卻仍然會不停長暗瘡，主要因為他們的脾胃較虛弱，運化失司。

不少人認為吃太多煎炸食物是導致生暗瘡的原兇，但原來生暗瘡的原因與個人體質有關，戒口未必人人有用。（gillyberlin/unsplash）

熱底宜戒口 寒底多運動

從體質來看，戒口對熱性體質人士確有幫助，因為常食辛辣食物、飲凍飲等，易造成濕熱，令脾胃運化受阻，脾胃的濕熱發於皮膚，就形成暗瘡，還會連帶出現口氣重、大便黏、小便黃等情況。

至於寒性體質的人士，正是上述所指戒口未必有用的一類人。此類人通常是較少運動、少出汗，陽氣及氣血不足，令脾胃的運化欠佳，消化吸收的能力較弱，以致容易堆積濕濁之邪，留於體內，並發於皮膚。此外，寒性凝滯，易引致有瘀，故此寒底人士的暗瘡印亦會較為暗色難退。

註冊中醫師林婉珺（撰稿人授權提供）

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