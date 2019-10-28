【肺癌】持續咳嗽、痰中帶血、胸口疼痛　留意肺癌6大徵狀！

肺癌在香港每年新症有超過4,000宗，死亡人數約3,600人，死亡率甚高，而吸煙是導致肺癌的最主要原因，約百分之九十男性肺癌患者是煙民，而長期吸食二手煙的人士患肺癌的機會也比沒有吸食二手煙的人士高兩倍以上。 不過，不論是否煙民，其實都有可能患有肺癌，要對這高危疾病有多點了解，甚至及早發現及治療，便要多加留意身體變化。

根據衛生署資料，對非吸煙人士來說，吸入二手煙比沒有吸入二手煙增加三成多患上癌症的機會。（VCG）

肺癌是一種惡性腫瘤，通常於下呼吸道系統，如支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。對香港男士而言，肺癌是本港男性中第二位最常見的癌症（第一位為大腸癌），對女性來說也第三位最常見的癌症（其數字僅次於乳癌及大腸癌），因此絕不能掉以輕心。其中，吸煙是導致肺癌的最主要原因，約百分之九十男性肺癌患者是煙民，而長期吸食二手煙人士患肺癌的機會也比沒有吸食二手煙的人士高兩倍以上。

其實，百分之九十的肺癌都是與吸煙有關，如果你符合以下描述，必須特別注意身體有否出現肺癌的徵狀：

1. 吸煙人士 2. 年齡五十歲以上 3. 年輕時已開始吸煙，煙齡長

吸煙是引發肺癌的主要已知因素，如果你是吸煙人士，請注意以下事實：

1. 吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的二十倍 2. 有十分之一的吸煙人士患上肺癌 3. 經常吸食二手煙會大大增加患上肺癌的機會，較普通人高兩至三倍

肺癌成因

除了吸煙或吸入二手煙外，吸入部份放射性氣體、化學物質、接觸輻射，以及有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的機會。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

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肺癌若能夠提早發現，治癒率當然能夠提高，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，結果令治療難度增加。因此高危人士，包括煙民與經常吸食二手煙的人，要對呼吸道疾病保持警覺，以便及早發現肺癌，增加治癒率。

肺癌徵狀（按圖了解）：

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預防肺癌建議

最佳的預防肺癌方法是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

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（資料來源：衛生署衛生防護中心、醫管局智友站）