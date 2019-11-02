【黃疸】膽石、癌症可致黃疸　留意眼白、皮膚變黃及深色尿等徵狀

說到黃疸，很多人聽說過初生嬰兒會有暫時性的「生理性黃疸」，但你知道嗎？大人同樣有可能遇上「黃疸」。黃疸的英文是Jaundice，起源於法文Jaune，也就是黃色的意思。當大人遇上黃疸這種狀況時，一定要趕緊就醫檢查，原因可以是良性病灶或不需處理的問題，但也可能是癌症等致命疾病引發的！

膽紅素代謝異常會導致黃疸！（照護線上授權使用）

黃疸代表血液裏面積存的膽紅素太多了！導致皮膚、眼白、黏膜處都被染成黃色的。我們的血球有固定的生命週期，期限到了之後，紅血球會被破壞，因此產生了「未結合型膽紅素（Unconjugated bilirubin），或稱「間接型膽紅素（Indirect Bilirubin）」。這些膽紅素會隨著血流進到肝臟，由肝臟代謝、改變形式變得更溶於水後，我們稱為「結合型膽紅素（Conjugated bilirubin）」，或稱「直接型膽紅素（Direct Bilirubin）」，再隨膽汁加進消化道或再經血流往腎臟，讓膽紅素由糞便和尿液排出體外。

從以上膽紅素的代謝過程來看，大家就能明白，患者要出現黃疸，可能是起因於幾個狀況：

▼▼點擊下圖看清導致黃疸的可能原因▼▼

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看到這裏大家就能發現，造成黃疸的原因有非常非常多種。更重要的一點是，我們看到黃疸，不是要去治療黃疸讓皮膚不黃，而是要去確認「造成黃疸的原因」，看看究竟是良性腫瘤、惡性腫瘤、還是感染引發了黃疸，並治療造成黃疸的這個原因。

黃疸的患者可能沒有症狀，而是在健康檢查的時候，意外發現血中的膽紅素數值超過標準。

而皮膚顏色變黃、尿液顏色如濃茶或可樂、大便變成灰白色、皮膚變癢這幾樣是比較典型的黃疸症狀。成人的黃疸通常是血中膽紅素濃度超過2.5-3 mg/dL時會被注意到。

另外，醫生檢查患者時，會去注意患者除了黃疸之外，是否伴隨著發燒、畏寒、腹痛、類感冒、體重下降等其他症狀，這對於鑑別診斷患者的黃疸原因很重要！

黃疸的症狀（照護線上授權使用）

當臨床懷疑患者黃疸的時候，我們會先做幾樣檢查，抽血檢查總膽紅素與直接型膽紅素的數值，並檢查尿液裏面是否有排除膽紅素。如果所有檢查都正常，那患者就可能是屬於蔬菜攝取太多，有比較高的胡蘿蔔素，而導致皮膚黃黃的。這種患者的眼白不會變黃，抽血驗尿的結果也是正常的。

假如驗尿結果正常，總膽紅素數值上升，但直接型膽紅素正常，那就代表多出來的膽紅素是間接型膽紅素為主，因此可能是「溶血」造成的！還有一個原因是「吉伯特氏症（Gilbert syndrome）」。吉伯特氏症是一種遺傳性疾病，起源於一個肝臟內轉移膽紅素的酵素含量少、功能弱，較難清除未結合的膽紅素。但這是一個良性的疾病，患者不需要去做肝臟穿刺，沒有其他肝臟功能的異常，也不一定會一直都膽紅素過高，而是在經歷壓力、節食、或正好有生病時才會出現黃疸的問題。基本上不需要做其他處理。

間接型膽紅素為主的黃疸（照護線上授權使用）

溶血疾病造成的黃疸與紅血球的存活時間是有關的，假如紅血球有型態異常、酵素異常、血紅素結構異常等各種狀況，就會容易出現紅血球被破壞的溶血疾病，像是瘧疾、鐮刀型紅血球病、地中海型貧血、蠶豆症、遺傳性球形紅細胞增多症等問題都有機會引發黃疸。

如果抽血發現直接型膽紅素和總膽紅素都是升高的，接下來我們就要看看肝功能如何，並做影像檢查看看膽道是否有阻塞的狀況，常見的原因如下：

◆ 病毒性肝炎：引起肝炎的原因有上百種，但最常見的就是病毒性肝炎，也就是大家聽過的A型肝炎、B型肝炎、或C型肝炎這些的。A型肝炎患者比較容易在急性感染期表現黃疸，也就是肝臟因為病毒感染發炎之後，肝功能受到影響，無法好好地代謝膽紅素，患者就產生了皮膚顏色變黃、眼白變黃的症狀。但B肝、C肝患者表現黃疸時通常不是首度感染的時候，而是已經必成慢性肝炎且引發肝硬化的時候！ ◆ 藥物性肝炎：有幾種藥物會造成膽汁淤積的黃疸，像是抗生素盤尼西林、類固醇、止痛藥、與口服避孕藥。有的女性吃了幾個月的口服避孕藥後，就產生膽汁滯留淤積的問題而引發黃疸。 ◆ 酒精性肝病：酒精會影響膽汁的吸收和分泌，而喝酒過量引起的肝硬化或肝炎也會讓肝功能受損，造成黃疸。 ◆ 自體免疫疾病：容易引發黃疸的兩個自體免疫疾病是「原發性膽汁性肝硬化（primary biliary cirrhosis）」和「原發性硬化性膽管炎（primary sclerosing cholangitis）」，前者容易發生於中年女性，後者則男性患者比較多，還可能導致後續的膽管癌。

導致直接型膽紅素升高的原因（照護線上授權使用）

膽結石是很常見的疾病，如果膽結石卡住了膽汁流往腸胃道的路徑的話，可能會造成膽囊炎，甚至卡住總膽管的話還會有膽管炎！患者開始發燒、腹痛、黃疸。然而雖然膽道阻塞比較常見是由膽結石引起的，但膽囊癌、膽管癌等膽道癌症也是可能引發膽道阻塞而造成黃疸的。

還有一些造成膽道阻塞的原因是外在的壓迫，像是胰臟炎後讓組織發炎水腫，或胰臟癌的腫瘤壓迫或侵犯至膽道，也都會引發黃疸。

找到黃疸的原因之後，要針對原因對症下藥。如果是膽結石，就需要開刀處理。若是懷疑為膽管癌、膽囊癌、胰臟癌等癌症問題，需要更完整的評估後決定後續治療方式。

膽道阻塞導致黃疸（照護線上授權使用）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：皮膚黃、茶色尿，出現黃疸趕快找原因！（懶人包）】