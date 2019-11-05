【胃癌】早期徵狀不明易延誤診治　一文看清胃癌臨床症狀！

81歲的王太太雖有高血壓及糖尿病，規律的生活與良好藥物治療因此她的身體一直保持硬朗；不過最近卻因為解黑便與頭暈到醫院就診而接受胃鏡檢查。原以為只是尋常的胃潰瘍吃藥即可控制，但胃鏡呈現不規則的黏膜表面，病理切片證實罹患胃癌。

雖然內視鏡超音波與電腦斷層檢查評估為早期胃癌，但傳統手術需切除三分之一的胃才能治癒，高齡與糖尿病是否會增加手術風險是家屬心中的疑慮，除了傳統手術外，有其他內視鏡微創治療的選擇嗎？台灣高雄醫學大學附設醫院胃腸內科主治醫生許文鴻與王太太及家屬溝通後，王太太選擇內視鏡黏膜下剝離術治療，一周後即出院回家療養。迄今已追蹤8年，定期胃鏡與電腦斷層檢查顯示無復發情事，術前術後與往常無異。

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早期胃癌治癒率可達九成 末期胃癌卻僅剩一成

許文鴻醫生說，早期胃癌的治癒率可達九成，但末期胃癌卻僅剩一成，因此早期發現，早期治療，是治療胃癌的不二法門。日本是全世界胃癌發生率最高的國家，拜內視鏡科技之進步及預防保健概念之普及，日本新診斷之胃癌患者，有超過70％的患者為早期胃癌，其中有高達60％是經由一般健檢而發現。然而在台灣所有的胃癌患者中，僅有10％上下為早期胃癌，如何提高早期胃癌之診斷率迄今仍是台灣醫界重要的挑戰。

早期胃癌治療新選擇 內視鏡黏膜下剝離術

許文鴻醫生解釋，早期胃癌基本上泛指癌細胞侷限於黏膜層及黏膜下層的胃癌，僅約有5%淋巴結侵犯之機率。因此有很高機會長期存活。近來早期胃癌，在日本積極以內視鏡（胃鏡）的方式來切除胃癌組織，成效卓著。內視鏡黏膜下剝離術是指在內視鏡操作直視下，先將藥水注射入腫瘤處之黏膜下層，使黏膜先剝離開來，再以專用的電刀，由邊緣向內慢慢的將黏膜下層切開剝離，割除局部表淺胃壁病灶。

許文鴻醫生說明，最主要的目的是希望使用微創的內視鏡手術，達到腫瘤根除或組織取得的目的，而取代部份外科剖腹手術。內視鏡黏膜下剝離術與外科手術比較起來，優點是恢復快，缺點是怕有影像學檢查不出來的淋巴轉移。但胃壁表淺病灶（早期癌）本來淋巴轉移的機率就較低，較不必擔心。根據文獻，早期胃癌之內視鏡黏膜切除術，復發率1.9 -2.0%，五年存活率可達99%。

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