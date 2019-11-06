【嘴唇】脾胃健康睇嘴唇就知　唇色青紫或長黑痣可能是警號

當大家目睹有人「面青口唇白」，想必會猜想他是否不適，甚至生病了；有人「不費唇膏之力」下，嘴唇依舊鮮紅艷麗，惹得旁人羨慕，可是，鮮紅色的嘴唇未必好。有人唇上長痣、有人唇色暗紫、有人唇上長瘡，不同的嘴唇外觀可能是身體給你的警示！ 註冊中醫師黃晶晶指：「人的嘴唇是與脾胃息息相關的，脾開竅於口，其華在唇，嘴巴是食物、水進入的門戶。當我們身體出問題時，可從嘴唇看出端倪。」

不少女生為了美觀，使用不少美唇產品，其實除了外觀，唇部亦反映身體健康！（timothycdykes/unsplash）

嘴唇顏色是與生俱來的，但當唇部外觀起了變化，就應多加注意身體。黃醫師表示，正常的嘴唇應當潤澤、具一定的光澤度、淺淺的縱向唇紋、唇色均勻。一般沒有脫皮開裂，並呈粉紅色。

唇部外觀如何反映身體狀況（按圖了解）：

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嘴唇表徵意義

1. 唇色偏淡：氣血不足

唇色蒼白仿如一臉病容，給予別人疲憊不堪的感覺。黃醫師指唇色偏淡的人，大多呈現沒有血色的感覺，甚至偏白。這種人多屬於氣血不足的體質，甚至有貧血。他們或會經量偏多或嚴重不足，時有頭暈，面色蒼白等。

針對唇色偏淡的人士，黃醫師建議應多吃有營養的食物，並不能盲目減肥。她續指，唇色蒼白可通過一些往氣血的食療改善，包括補氣強健的中藥，例如黃芪、黨參、紅參、當歸、紅棗，肉類（如雞、牛肉、羊肉、鱔魚等）。

2. 唇色青紫有瘀點：身體有其他痛症

青紫色一向給予人寒冷，甚至中了劇毒的感覺。黃醫師則指唇色青紫，並帶有瘀點的人士體內可能有寒有瘀，或有經痛、身體有其他痛症，諸如頭痛、腰痛、胃痛等。

如欲減退青紫色嘴唇，變得粉嫰，應如何是好？黃醫師指，若唇色天生的色素較深，呈現顏色較暗，較難透過調理改善；不過，若最近唇色才變得暗有青紫，或因最近有受寒史，以致容易怕冷及常打噴嚏。她建議應多飲溫熱的水、在膳食上多加薑、蒜、洋蔥、胡椒等的食材驅寒；相反，應避免飲用冷凍飲料及食物，諸如雪櫃內的水果、魚生刺身、生蠔等等。除此之外，如果伴隨部分痛症，可以跟隨以下食療改善。

頭痛：川芎白芷魚頭湯 胃寒、胃痛：胡椒豬肚湯（通過驅寒止痛來改善青暗唇色）值得注意，大家應諮詢醫師，並視乎身體情況食用。

飲食以外，此類人士亦可做針灸以散體內寒瘀，並多做運動。

3. 唇色鮮紅：體熱有火

黃醫師亦指，鮮紅得像新鮮血液顏色的嘴唇，多為體熱有火，舌頭亦較為瘦紅。普遍成因為食用辛辣食物、少飲水、經常熬夜以致耗支自己。此類人的睡眠質素會較差。

飲食方面，部分食材可以煮湯飲用，以平體內虛熱，例如蓮子、百合、沙參、玉竹、麥冬等。

4. 唇上長痣：消化系統出現病症

有沒有發現有些痣會突然冒出？長於身體任意一處，甚至嘴唇上。黃醫師解釋：「嘴唇突然長一至兩顆小黑痣，不突出嘴唇表面，較影響美觀，同時可能是疾病的反映。在中醫角度，脾開竅於口，其華在唇，即是嘴唇可反映脾胃的健康。倘若唇上突然長痣，可能是飲食和作息導致消化系統出現病症；而西醫亦會建議唇上長黑痣人士，作腸道檢查如照腸鏡，有機會發現病灶，例如腸息肉或腫瘤。」

她建議這類人士應調整作息，減少吃醃製及煙熏的食物，飲食要清淡，以調理腸胃。

秋高氣爽的天氣，原是唇瘡出現的時機。（jakobowens1/unsplash）

5. 唇瘡： 乾燥秋天 唇瘡高峰期

除了唇色轉變和長痣外，部分人更會長唇瘡，瘡的出現是因「熱氣」所致嗎？黃醫師闡釋，唇瘡是單純皰疹病毒的感染，普遍人曾感染一次後，便很容易在抵抗力低的時候再復發，故當過度勞累、熬夜、頻密吃上火食物均會使唇瘡復發。

她特別指出，秋天尤甚乾燥，乃唇瘡的高峰期。欲預防唇瘡爆發，可以烹煮平和清熱滋陰的食物，譬如沙參、玉竹、桑葉、百合、蓮子、茯苓、生地等；反之，如唇瘡已出現，不應擦損它，同時避免進食濃味、難消化的食物。長唇瘡人士應多飲水，並可飲用板藍根、夏枯草、土茯苓等清熱解毒的茶。

註冊中醫師黃晶晶（受訪者授權提供）

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