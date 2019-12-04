【火鍋】過熱食品可致痱滋、食道癌　忌用醬料、醋刺激灼傷患處

冬天吃火鍋（打邊爐）對不少人來說是指定活動，然而常進食過熱食品原來有機會傷及口腔和食道，輕易造成痱滋、口腔灼傷或口腔黏膜潰瘍，嚴重的甚至可導致食道癌。 究竟哪種程度的熱食會對口腔及食道造成傷害？如不慎灼傷該如何處理？不妨參考耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞的解說及建議處方法，好在今個冬天吃火鍋時可更安心。 撰文：耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞

冬天三五成群地打邊爐，溫馨又溫暖。（VCG）

在冬季，享愛一杯熱飲，或者一班人一齊吃火鍋，確實是禦寒的好方法。不過，若然進食的食物溫度太高，便會灼傷口腔及食道，造成口腔黏膜潰瘍、痱滋，嚴重的更會引致咽喉水腫，使氣道受阻和呼吸困難。

灼傷口腔

有研究指出，口腔感到舒服的熱度為攝氏55至60度（°C），但一般熱飲如咖啡、茶等奉上餐桌的溫度為攝氏70至80度（°C）。所以，在沒有等待溫度下降而立刻飲用的話，便會灼傷口腔黏膜。

更甚的是，有些食物比剛才所說的溫度更高。外國就有所謂的「Pizza Burns」，所指的是從微波爐取出的薄餅溫度非常高，尤其是中間的芝士，即使接觸的時間極短也可造成燙傷；而在香港亦有火鍋，火鍋裹有饀、有汁、有油的食物種類，均會有與「Pizza Burns」相似的情況。

攝氏65度以上 或致食道癌

世界衛生組織（WHO）的部門—國際癌症研究基金（International Agency for Research on Cancer, IARC）已將飲用攝氏65度（°C）以上的飲品習慣，列為食道癌成因之一。

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食道癌的其他高危因素（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

進食高溫食物後該如何處理？

每當我們享用熱飲或熱食時，都應小心！倘若真的不慎將高溫食物放到口中，就應即時吐出，不要強行嚥下，以避免咽喉食道燙傷。

按圖快速學會恰當的處理方法：

+ 3 + 2

不建議使用醋或牙膏

至於口腔黏膜被灼傷後，可飲用冷水或冰水降溫；假如口腔內膜出現水泡時，則盡不要弄破。還有，不要用其他醬料、如醋或牙膏去刺激受傷的黏膜。

燙傷後，口腔內膜有機會出現痱滋及潰瘍。此時，可以使用生理鹽水或適合濃度的消毒漱口水，以紓緩病徵。屆時，醫生亦有機會配合消炎止痛藥、類固醇口腔軟膏，以幫助控制痛楚及促進康復時間，而一般三至四日便能痊癒。

若然灼傷後出現吞嚥困難及呼吸不暢，就不要怠慢，請立刻到急症室或耳鼻喉專科求診。

參考:

1.Lancet Oncology. Jun 15,2016

2.Calculating the optimum temperature for serving hot beverages. Brown F, Diller KR. Burns, 2018 Aug；34(5)；648-54

耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞（撰稿人授權提供）

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