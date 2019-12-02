【冬天保暖】體質「虛」易受寒邪侵襲　溫熱及補血食物可驅寒補身

氣溫轉涼，注意保暖十分重要！不少人冬天會手腳冰冷，穿了手套、厚襪都無補於事；又有些人在寒冷天氣下，氣管會出現不適。中醫角度，冬天寒氣當令，的確易因寒邪入侵，觸發各種毛病。 所謂「寒邪」到底會帶來什麼問題？哪種體質的人較易受寒邪影響？飲食上又有什麼方法可以保護身體抵禦寒邪？註冊中醫何慧潔為大家逐一解答，並介紹兩款冬日驅寒補身的茶飲。

冬天寒氣當令，一不小心就很容易著涼，令寒邪入體。（Roxane Clediere/unsplash）

相較春夏季，秋冬季一向是較多人生病的時節，身邊不少人都會互相提點小心著涼。註冊中醫何慧潔解釋，在中醫角度，寒氣是冬天的主氣，因此人體易受寒邪所傷，除了眾所周知的感冒外，身體各處都有機會出現問題。

關節是其中一個易受寒邪侵襲的部位，有機會造成痛症。（freestocks.org/unsplash）

寒邪入侵易現凝滯、收引

所謂「寒邪」，其實是怎樣影響身體？何醫師指，寒邪侵襲有兩個主要特質，就是出現凝滯（即氣血運行不佳）、收引（即筋脈收縮牽引）等情況，「氣血不通，不通則痛，最易出現的問題就是關節痛症、小腿抽筋等」。

中醫常提及的陰陽平衡原來亦會受寒邪影響，何醫師說：「陰盛則寒，寒邪可傷陽氣，令人體出現明顯寒像，如手腳冰冷、畏寒。」她續指，寒邪若影響到脾胃更會導致肚瀉、肚痛、嘔吐等；傷及肺部則可能出現夜咳、痰狀稀白等情況。

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哪些人最易受寒？

何醫師表示，逢是體質屬「虛」的人士，包括陽虛、氣虛、血虛、陰虛，都會有身體的營養物質如陽氣、津液、血液等不足，無法溫煦身體的情況，尤其四肢末端即手、腳最為明顯，他們的身體亦會易受寒邪影響而出現不適。

另外，何醫師提醒，部分痰濕體質的人士本身較易出現氣管敏感、哮喘等呼吸道疾病，受寒邪的影響亦會相對嚴重；而老人、小孩身體較弱，同樣是易受寒的一群，常見會出現呼吸系統毛病，當中老人則更應重點注意心腦血管問題。

要抵禦寒邪，保暖功夫必不可少，但我們很多時只懂得多添衣物，其實除了外在保暖，靠飲食內在調和也很重要。

何醫師就列舉出以下有助促進氣血循環、溫暖身體的食物供大家參考（按圖）：

1. 溫熱性食物：肉類（包括牛肉、羊肉、雞肉）、辛溫類調味料（包括辣椒、玉桂粉、薑黃粉、生薑等） 2. 補血食物：紅棗、桂圓、肝臟、蠔等 3. 補腎食物：黑色食物如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等 4. 健脾食物：淮山、栗子、蕃薯等

不建議飲酒暖身

飲酒後身體會感覺變熱，令許多人相信酒能暖身，但何醫生師直指做法不可取，因酒精會令皮下微血管擴張，最初確會覺得身體變暖，但如果血管持續擴張，反而會把熱能帶到體表，繼而散失，身體更容易失溫，在較冷的環境下甚至有機會引發低溫症，因此最多可小酌，不宜多飲。

不少人喜歡在冷天飲酒暖身，但原本有機會弄巧成拙，反而導致身體失溫。（Adam Wilson/unsplash）

除了平日飲食外，何醫師亦分享了兩道有驅寒功用的茶飲（按圖）：

不過，何醫師強調，以上飲食方法非所有人都適用，需因應身體情況判斷，例如有喉嚨痛、發燒等熱症的人就不應再進補；腸胃不適者本身或因濕熱而導致肚瀉、胃脹，再吃油膩食物會加重腸胃負擔；糖尿病患者需避免進食栗子、淮山等高澱粉質食物；高血壓、心臟病患者則不應吃太多肉類動物性脂肪。

註冊中醫何慧潔（受訪者授權提供）

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