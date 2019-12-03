【減肥】水果含糖量高令人易肥胖？　12種水果含糖量比併

減肥是不少人的目標，不少人選擇平日以少肉多菜、戒澱粉質與碳水化合物等方式進食，甚至每天以沙律及水果為正餐，確保在日常飲食中減少吸收熱量。不過大家可曾想過，如果水果的果糖含量高，吃得過量一樣會令脂肪囤積在身體內，有礙瘦身大計？ 以下列出的12種常見水果的含糖量，可助大家於制定減肥計劃時一併作參考，以免自以為吃得清淡，其實卻在暗中已墮中高果糖飲食陷阱而不自知。

水果含的糖分大多是果糖跟葡萄糖。葡萄糖是主要食物分子，可直接為細胞使用，然而果糖必須要先轉化成葡萄糖才能被使用。這個轉化過程在肝臟進行，不過肝臟處理果糖的速度有限，當它一旦超過負荷，就會把果糖轉化成脂肪，因此高果糖飲食容易使人肥胖。

各種水果含糖量（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

令人意外的是，富含新鮮水果的飲食並不是高果糖飲食！因為水果有很多纖維跟水分，會減緩消化速度，讓你有飽足感。事實上研究發現，蘋果跟柳橙是每卡路里最能帶來飽足感的食物之一，甚至比牛排跟蛋還要飽足。所以雖然一顆中型蘋果含有19公克的糖，裏頭甚至有11公克的果糖，不過相較於從氣泡飲料獲取等量的糖（大約半瓶可樂），吃完蘋果比較不覺得餓。你幾乎不可能因為吃新鮮水果而攝取太多糖分，不過這並不適用於果汁或果乾──這些東西太容易讓人大快朵頤了。

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

書名：《BBC專家為你解答身體大小事》

作者：《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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