【更年期】腎氣不足可致更年期早到　常吃寒涼食品或令腎陰虧損

更年期本應於女士45歲或以上才常見，但受着體質及生活習慣影響，也有人會提早進入更年期。中醫張婉蘭指，先天腎氣不足的女性特別容易出現提早更年期，而後天的生活習慣，如吃過多寒涼食物及縱慾過度等亦有影響。 由於提早更年期會導致不孕、骨質疏鬆、性生活失調及甲狀腺功能下降等問題，女性千萬不能掉以輕心。

張醫師指，除了卵巢早衰，影響絕經年齡的因素包括盆腔放療、體重過輕或過重等。不過，九成提早更年期個案原因不明，有部分患者受家族或基因影響、曾服用化療藥物及接受放射治療，或自身免疫系統受損等。（GettyImages/VCG）

張醫師表示，一般30歲以後女性的卵巢功能會慢慢開始下滑，香港女性平均約45至55歲左右進入更年期。提早更年期是指絕經期來得較早，醫學界一般將40歲前絕經視為卵巢早衰。在中醫角度而言，先天腎氣不足的女性會特別容易發生提早更年期，張醫師指，「一般來說，這種體質的女孩身體發育比較遲，比同齡人月經來得晚。」

除了先天腎氣不足外，後天的生活習慣亦有機會加重腎氣不足情況，如過食生冷寒涼之物、長期縱慾過度等。此外，生活壓力大同樣會影響內分泌而導致提早更年期，中醫歸屬為肝氣郁結導致沖任失調。她建議，女性若持續三個月未有來經及出現月經紊亂情況，應及早進行檢查，及早進行適當治療，預防骨質疏鬆症的發生。

提早更年期的成因：（按圖了解）

腎氣不足是出現提早更年期的因素之一，張醫師指，腎氣不足通常會有以下徵狀：較易腰膝酸軟、小便頻密、手腳冰冷、容易疲累、易水腫、小便清長、大便質較稀、易脫髮及記憶力下降。如果女士們出現這些情況，便要小心留意。

腎氣不足的徵狀：（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

提早更年期會引起身體不同問題，例如陰道萎縮、潮熱及夜間盜汗等情況，亦會導致不孕、骨質疏鬆、性生活失調及甲狀腺功能下降等問題，至今無法根治。張醫師稱，西醫只能靠口服賀爾蒙藥及骨質疏鬆補充劑減輕女性骨質疏鬆的情況，中醫則透過中藥滋陰補腎，調整陰陽平衡，從而改善更年期症狀。

提早更年期的影響（按圖了解）：

+ 3 + 2

想預防提早更年期，補益腎氣非常重要。張醫師指出，中醫理論認為黑色入腎，所有黑色食物如黑豆、黑芝麻、黑杞子、桑椹等都有補益肝腎功效。她又建議用淮山、杜仲、桑寄生、枸杞子、蓮子、茨實煲湯，皆有補腎氣之功效。生活習慣方面要注重保暖、慎房事、少吃生冷食物，有充足睡眠及適當運動。

補腎食療及生活習慣：（按圖了解）

其他預防提早更年期的方法：（按圖了解）

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