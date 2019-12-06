【冬天保養】濕疹、鼻敏感冬天常發作　6個手穴可紓緩抗寒

冬天最重要就是保健養生，事關寒冷天氣特別容易影響身體，而頭痛、鼻敏感、關節痛等不適及疾病亦容易在這段時間發作。要紓緩上述不適，不妨一試自行按摩手部穴位，因在中醫角度來說，穴位治療對身體大有裨益。 穴位治療聽起來高深，但做起上來不一定很難，尤其最易觸及的雙手就是不少重要穴位的所在地。參考註冊中醫師連婉倫介紹的六大冬天適用手部穴位以及正確的按摩及治療方法，應可助大家健健康康地水過這個冬季！ 撰文：健福堂註冊中醫師連婉倫

冬季是感冒咳嗽、鼻敏感、皮膚病、高血壓、中風、痛症等發作的高峰期，應如何保養和預防呢？其實在我們的雙手上，分佈了六條重要的經絡，沿著經絡循行而上，可找到針對各種病症的「特效穴」，用於治療和保健養生。

人的雙手其實分佈了不少重要經脈、穴位，適當地按壓或熱敷可以養生。（Mat Reding/unsplash）

接下來介紹幾個手部穴位及按壓方法，對秋冬常見的疾病有相當不錯的治療功效！

1. 合谷：改善鼻敏感、身體痛症

按圖了解合谷穴的位置及功用：

位置：位於手背虎口處，第二掌骨中點，向食指骨側按壓酸脹處

功效：有助宣肺理氣、疏調陽明經氣，它雖不是肺經上的穴位，但手部的陽明經（經脈之一）會行經鼻旁，且和肺經（經脈之一）相表裡，按摩能對鼻敏感有舒緩效果；另亦有助改善冠狀動脈的血液循環，對血壓有雙向調節作用，適合低血壓人群，更是各種痛症的止痛效穴

治療方法：以穴位按壓為主，如手部關節疼痛亦可熱敷或浸泡

2. 神門：改善高血壓、失眠

按圖了解神門穴的位置及功用：

位置：手腕橫紋處，從小指延伸下來，到手掌根部末端的凹陷處

功效：有助補益心氣、養心安神，可治療高血壓和其引發的心悸、失眠、健忘等

治療方法：穴位按摩、按壓或艾灸

3. 偏歷：預防中風和面部神經麻痺

按圖了解偏歷穴的位置及功用：

位置：兩手虎口垂直交叉，中指端落於前臂背面處有一凹陷處

功效：秋冬按摩此穴可收斂陽氣、明目聰耳、通經活絡，有助預防中風和面部神經麻痺等問題

治療方法：穴位按摩或按壓、艾灸

4. 勞宮：緩解心煩氣躁

按圖了解勞宮穴的位置及功用：

位置：位於手掌，握拳曲指時，中指尖對準的地方

功效：有助開竅醒神，熄肝風、涼心血，可緩解心煩氣躁、苦悶不樂

治療方法：穴位按摩或按壓

5. 列缺：通鼻止咳、改善頭頸痛症

按圖了解列缺穴的位置及功用：

位置：將兩手虎口交叉，一手食指按在橈骨莖突上，指尖下的淺凹陷處

功效：有助宣肺理氣、止咳平喘，藉宣散肺氣，能達通鼻竅之效，也可緩解感冒引起的咳嗽；另有說「頭項尋列缺」，意指頭痛、頸痛、牙痛等頭面部的不適皆可透過此穴改善

治療方法：穴位按摩或按壓、艾灸

6. 陽池：主治腕部疼痛、手掌濕疹

按圖了解陽池穴的位置及功用：

位置：手腕背部的橫紋上，手指伸肌腱的尺側凹陷處

功效：能調三焦經氣血，主治腕部疼痛、手掌濕疹、喉乾、四肢冰冷等問題

治療方法：穴位按摩或按壓、艾灸、熱敷、浸泡

許多人雙手一到冬天就像「雪條」般冰凍，適當的穴位治療就有助改善這情況。（Valeriy Borzov/unsplash）

按摩和按壓的分別？

穴位按摩、按壓分不清楚？以下詳細說明兩種方法有什麼分別！

按摩法：以拇指點按於穴位上，用適中力度旋轉按揉，或作一緊一鬆的按壓，頻率約為2秒一次，微覺酸痛為度。一般按揉3至5分鐘即可，但要小心避免拉扯筋肉，並避開傷口處

按壓法：以拇指按壓本穴，按壓力量需要較強，每次約按壓30秒，連續按壓5次以上；或可握空拳，以拳頭下緣肌肉敲打本穴數分鐘，最好達致出現酸、麻、脹感。要注意避免按壓時間過長，每側按摩3分鐘即可

中醫穴位治療的方法甚多，除了一般用手按外，亦可以利用藥湯採取「溫通法」。（資料圖片）

「溫通法」結合穴位治療

中醫施以穴位治療時，慣用手法除了徒手按壓外，還可使用「溫通法」，包括艾灸、熱敷、浸泡。善用溫通浸泡手部來溫通經絡，有效達至得溫使氣血循環，氣血輸送營養精微充營指節筋肉，再配合按摩手部和拉伸動作，增強其禦外抗寒的能力。

艾灸：選擇粗細與所灸位置大小配合的艾條，點燃後應與穴位保持一定距離，以皮膚感暖即可，期間注意小心灰燼的掉落，過程亦應在通風處進行。每天可灸1至2次，每次20至30分鐘以內，感避免艾灸時間過長

熱敷：把藥包或毛巾泡於已煮的藥湯中，取出時去除多餘的藥湯水，待溫後用於穴位上，變涼則再重覆放回藥湯中加熱。每天可重覆2至3次，每次15至30分鐘以內，注意避免藥包過熱或時間過長

浸泡：把煮好的藥湯倒於盆中，待溫後把雙手放進湯藥中，變涼後重覆加熱藥湯，再倒出使用。每天可重覆2至3次，每次15至30分鐘以內，切忌藥湯過熱或浸泡時間過長

針對某些秋冬常發病症，介紹幾款可用的手部中藥熱敷和浸泡方予大家參考，但要注意孕婦及皮膚易過敏人士皆不宜使用（按圖）：

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最後，秋冬宜養，除了針對不同問題施以穴位治療外，亦應多注重日常保養。本文主要談「手」，手部保養可參考以下數點（按圖）：

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希望文章可以令大家對穴位有更多瞭解，如有需要，可以使用簡單且方便的手法預防或紓緩疾病，不過若有任何疑問，都應請教註冊中醫師。

健福堂註冊中醫師連婉倫（撰稿人授權提供）

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