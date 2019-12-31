【早餐】空腹食生果傷脾胃　 麥皮燥熱、牛油果胃弱不宜

早餐在中醫的角度是非常重要，因它是助身體補充陽氣的方法。不過，早餐該怎樣吃、選擇甚麼來吃是有學問的，例如空腹時吃水果或喝支鮮奶便是很傷脾胃的事情。 想知早、午、晚三餐的進食須知、哪一餐應吃得最飽以及它們對維持身體狀態有多重要，不妨參考註冊中醫師潘咨遐的意見。

早餐是一天中重要的一餐，補充營養和提供能量。（資料圖片）

早餐應重精不重量

一日之計在於晨，許多人都會忽略早餐的重要，然而，潘醫師認為早餐應是三餐中較重的要一餐。

為什麼早餐如此重要？據潘醫師指，這是由於身體內的陽氣就如太陽升起般，會在早上醒來時升發，因此身體的陽氣在早上會特別盛，加上在睡了一晚後，身體已得到充分休息，新陳代謝亦特別旺盛，所以身體需補充的營養自然比較多。另外，由於胃腸經過一夜後已變得空虛，所以人們在早上的飲食量自然較大。若大家能及時進食，便可補充營養及令精力充沛，為一天的工作生活儲備能量。

在中醫角度，大腦是「諸陽之會」，亦主要是「陽氣匯聚」的地方。腦部的各種功能與活動，就是依靠大腦中陽氣的作用，所以，不吃早餐不能給大腦及時補充陽氣，會導致大腦各種功能及活動下降，而身體亦得動用腎中的精氣補充陽氣，久而久之導致人體正氣不足而百病纏身。

不吃早餐有什麼影響（按圖了解）？

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現今很多人吹捧牛油果，更會以牛油果作三餐食品。 （kellysikkema/unsplash）

空腹吃水果可以嗎？

不少人的早餐會選擇生果，健康又果腹，但只吃生果作早餐真的健康嗎？近期牛油果亦成大熱健康食品，在早餐進食時又該怎樣配搭？不妨看看潘醫師的早餐貼士！

選擇早餐的貼士（按圖了解）：

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午餐宜「飽」

潘醫師表示，午餐與早餐同樣重要。早餐要量少，而午餐則應「飽」，「飽」是指要保證一定的飲食量。由於上午的活動告一段落，下午仍需繼續進行，白天能量消耗較大，應當及時得到補充。

可是，凡事應適可宜止，不應進食過飽。過飽令胃腸負擔過重，亦影響身體的正常活動和健康。與此同時，太飽使氣血流集中在脾胃，當腦部氣血不足，會容易感到疲乏及眼睏。

晚餐要「少」

由於晚上活動量相對少，而晚上陽氣衰弱、陰氣盛，因此所需營養較少。若進食太多會增加胃腸負擔，引起消化不良，甚至影響睡眠。另外，不建議飯後即睡，可考慮晚餐後散步。不過，若太晚進食晚餐，則建議盡量吃得清淡，如吃點蔬菜。

不少人會晚餐成宵夜，然而飯後睡覺會使人易患病。（GettingImages）

建議吃宵夜嗎？

在香港，不少人晚餐變宵夜，食飽便睡。在中醫角度上，潘醫師指「飽食即臥乃生百病」，即晚餐後立刻睡覺容易百病叢生，如糖尿病、膽固醇高等。因此，飯後宜適當地運動，運動量應當掌握一定限度，不宜劇烈運動。

食宵夜或飽腹後睡的影響（按圖了解）：

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潘醫師提醒完全戒掉宵夜為佳，睡前2至3小時內盡量不要食宵夜。若大家晚上因餓難睡，無可避免要食宵夜的話，可參考潘醫師提供的食宵夜貼士，盡量食得健康！

食宵夜貼士（按圖了解）：

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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