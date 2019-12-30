【通宵】捱夜虛火傷肝腎5大徵狀　肝氣鬱結可致脫髮（附食療）

通宵工作或過了凌晨仍未睡是不少都市人的生活習慣，但可知熬夜不僅傷肝腎，亦可致陰虛，容易導致皮膚易出暗瘡、眼袋、黑眼圈、口乾、眼乾及煩躁等問題嗎？ 要改善問題，除養成早睡習慣外，亦可配合潘咨遐中醫師的建議，用穴位按摩、湯水及茶療作調理，讓身體回復至健康的狀態。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

又到了一年一度的節日，接近元旦的倒數日子！大部分人都會夜睡，除了會造成眼袋外，對身體又會造成什麼影響呢？什麼是最佳的入睡時間呢？以下為大家一一解答。

香港夜生活多姿多采，不少人養成晚睡的習慣。（salty_justice/unsplash）

最佳入睡時間：凌晨1時前

根據中醫養生的角度來說，理論上是太陽完全下山就要休息，太陽剛剛升起就要起床，晚上8至9時就要睡覺，凌晨4至5時起床。

可是，現代人生活緊湊，絕對不能按照此生活規律作息。結合香港人的生活節奏，當病人詢問我作息的時間，我都會叮囑病人「睡眠時間為凌晨1時前，盡量為晚上11時至凌晨1時前」。成年人睡眠時間需6.5至8小時，而嬰兒或兒童的睡眠時間延長，老年人睡眠時間縮短，主要是掌握睡眠時間以不影響日間功能。

按照經絡循行時間，時間與五臟六腑息息相關！（按圖了解）

熬夜對身體有什麼影響？

1. 熬夜致陰虛

有些人會等待至凌晨兩、三點才上床睡覺或日夜顛倒，長期熬夜會過度消耗身體的陰津精血，造成陰陽失調，會出現陰虛症狀。

常見陰虛症狀：皮膚易出現暗瘡、乾燥、色素沉著、口乾、眼睛乾澀、手足發熱、煩躁

對於一些需要通宵當值、輪班工作和日夜顛倒的人士，會容易有陰虛的症狀，對健康不理想。針對有陰虛症狀的人士，可從飲食上調理身體。

如何紓緩陰虛症狀？

進食養陰中藥：常用有麥冬、百合、石斛等

平時應少吃：煎炸、辛辣等刺激的食物

應多吃：蔬菜、水果以保持大便暢通

熬夜不但易長暗瘡，更會傷及身體內部機能。（GettingIamges/VCG）

2. 熬夜傷肝腎

「人卧血歸於肝」即肝主藏血，人在睡眠時血可養肝，應在晚上11點至凌晨3點上床休息。由於晚上11點至凌晨3點是氣血流注於膽經和肝經的時間，若這段時間不休息，會不利於肝膽的排毒和代謝。當血液無法歸原養肝，便會損害肝陰及上火，而熬夜造成的上火，多是虛火、並非實火。

再者，中醫認為「肝屬木，主疏泄，調暢氣機；脾屬土，司運化。木克土，是肝克脾，有制約的作用。」脾氣的升降與肝氣的疏泄關係密切，能促進全身氣機的升降出入運動。

熬夜對肝腎有什麼影響？（按圖了解）

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熬夜後該如何調理身體？不妨動手按按穴位、烹煮養生湯水及茶飲！

兩大護肝穴位（按圖找穴位）

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食療一：花旗參石斛麥冬茶（附食譜）

食療二：蟲草花無花果百合瘦肉湯（附食譜）

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食療三：百合淮山蓮子瘦肉湯（附食譜）

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以上食療需根據各人體質食用，如有問題請向註冊中醫師查詢！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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