【糖尿病】10條問題檢測「糖上癮」　愛甜原來可以愛到成癮？

糖令人又愛又恨，很多人愛吃甜，無糖不歡，有人心情差尤其愛以「甜」味，讓自己心情好一點，但眾所周知，過多糖分對身體健康帶來很多壞處。究竟你有多愛甜？平時攝取糖分是否過量？又或者是否已「糖上癮」，不如來一個簡單檢測。

你有發現自己不自控地吃糖嗎？(Unsplash/ Joanna Kosinska)

糖分攝取過多，對人體有很多壞處，除了造成肥胖並隨之影響身體健康，糖分也會令身體出現慢性發炎；而血管裡糖分過高，更會令血管受損。尤其糖尿病患者要好好控制血糖，否則會有多種併發症。

你究竟是偶而吃甜？抑或愛到上癮？網站Mindbodygreen提供的「糖上癮」測試，大家不妨自我檢測，你是否對糖已達上癮程度：

按下圖開始檢測：

+ 10 + 9 + 8

1. 你想吃甜的食品頻率有多高？

間中，但不是每天 +1分

一般只會在下午茶，及晚上 +2分

全日 +3分

2.你會如何形容你每日的能量水平？

全日都平穩 +1分

中午會覺得能量減少 +2分

進食大餐後昏昏入睡 +3分

3.你會如何形容你減肥的成效？

當專心一致，可輕鬆減磅 +1分

無論做什麼，減肥都十分困難 +2分

很久以前，已放棄減肥 +3分

4. 你出現輕微至嚴重頭痛的頻率有多高？

幾乎沒有 +1分

一星期幾次 +2分

每日都會 +3分

5. 你出現情緒波動的頻率有多高？

沒有，我的情緒穩定 +1分

有，我發現情緒出現波動，不過不誇張 +2分

有！我完全無法控制！ +3分

6. 你在晚餐後或睡前想吃糖的頻率有多高？

從不 +1分

有時 +2分

經常 +3分

7. 你如何形容自己和一包打開了的糖果關係如何？

我只會吃一顆，然後將整包糖拿開 +1分

有時我會忘記在廚房有包已經打開的糖果 +2分

我不能只吃一顆，一旦打開了糖果，我會吃完整包 +3分

8.你有多經常進食如曲奇、冰淇淋、糖果、糕點或其他甜品？

一個月幾次 (或從不) +1分

一週幾次 +2分

每日 +3分

9. 你有多經常攝取人工甜味劑，例如糖精？

一個月幾次 (或從不) +1分

一週幾次 +2分

每日 +3分

10. 你有多常飲用汽水，或是甜的茶？

一個月幾次 (或從不) +1分

一週幾次 +2分

每日 +3分

分析結果如下： 10至13分：恭喜你！糖分完全不是你的問題！你沒有對糖上癮，你享受吃糖，但沒有吃糖時，不會難過。 14至19分：糖沒有控制你，不過你享受間中的獎勵。消除糖分或太困難，不過你只是間中享受糖分，並有助你維持良好的心情。你可繼續你的飲食習慣。 20分或以上：你攝取過多糖，而不自覺地被糖控制。如果你規律進食甜又不營養的食品，例如雪糕、烘焙食品、糖果、汽水，或其他含糖飲品，當你減少進食，或完全不進食這些食品時，應該就可以十分容易發現戒糖所帶來的好處。你會發現味覺和能量水平，會變得更穩定，整天的感覺會變得更良好。而避免進食高糖食品，你可令身體變得更平衡。

大家都知道，糖分對身體很重要，但吃太多會對身體有害，其實，除了以上測試之後。若果你已糖上癮，身體也木會出現一些徵狀，例如腹脹、失眠或皮膚差等，不妨多留意自己及身邊人，提醒要開始減糖了！

（資源來源：Mindbodygreen）

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