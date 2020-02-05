【營養】抑鬱脾氣壞因缺少維他命？　一文詳列維他命B雜功效

維他命B雜是身體的能量來源，而每一種維他命B，都有自己的功效。不過現在市面上很多是「維他命B雜」的綜合錠，如果能選對「含量」，找到符合自己身體狀況的維他命B來服用，其實可以達到事半功倍的效果。

按圖即看維他命B雜功效：

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維他命B雜是身體的能量來源！

維他命B雜之所以被稱為身體的「能量」來源，是因為不管是消化食物、幫忙代謝，或是將食物轉化成我們需要的能量，維持神經、血液功能正常等，都需要維他命B雜的幫忙。

也因為維他命B雜可以用在各種地方，所以雖然食物中就含有B雜，但只要身體特別勞累，或是有受傷等意外，B雜就很容易被消耗掉；而一旦缺乏B雜，就會讓人感覺身體特別勞累、不舒服，而且精神特別的差，又容易生氣、憂鬱。

再加上維他命B雜是水溶性的維生素，每天都會隨著我們的尿液代謝掉，所以不但需要每天補充，也需要補充到一定的量，才有辦法真的在身體中發揮功能。

維他命B雜之所以被稱為身體的「能量」來源，是因為不管是消化食物、幫忙代謝，或是將食物轉化成我們需要的能量，維持神經、血液功能正常等，都需要維他命B雜的幫忙。（資料圖片）

維他命B雜有這些、這樣吃最對！

維他命B雜目前共有8種，分別是B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12，每一種維他命B都可以幫助代謝，同時還可以幫助身體對抗「致癌物」帶來的危害，可以快速的把致癌物代謝掉；另外，也能維持神經的正常功能，所以能預防失智的發生。

不過每一種維他命B還有各自的功能；像是B1可以幫助生長發育，對小孩子來說，可以幫助他們的身體成熟，而B5可以幫助分解脂肪，降低體內的膽固醇。另外，有些維他命B雜的錠劑會添加鐵、或是鋅，因為這也是2種人們非常缺乏的營養素，而且又不會跟B雜有交互作用、降低吸收率。

根據2013~2016年的台灣國民營養變遷調查，育齡期間（有月經來潮）的女性，鐵質含量都是缺乏的；而超過13歲之後，不論男女，都是處在缺乏鋅的狀態，所以也可以針對自己的症狀來「對症服用」。

維他命B雜目前共有8種，分別是B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12，每一種維他命B都可以幫助代謝。（Maksim Shutov／Unsplash）

不過，雖然維他命B雜可以幫助身體維持正常功能，如果吃太多，也會降低其他營養素的吸收，或是造成一些副作用，比如B5攝取太多，容易造成拉肚子或是胃痛；B6攝取太多，容易反過來造成頭痛，或是出現噁心嘔吐的感覺，所以每天只要吃到符合所需劑量，其實就非常足夠，如果身體還是覺得很勞累，可能要確認是不是真的有疾病纏身喔！

點擊下圖看清每日所需劑量！

參考資料：美國國家衛生部：Vitamin and Mineral Supplement Fact Sheets

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