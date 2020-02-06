【武漢肺炎】生薑及陳皮去痰濕助防疫　禦風避寒減少捱夜

武漢肺炎疫情持續肆虐，令大眾憂心忡忡，不少人更為了買口罩通宵達旦排長龍。註冊中醫師李顯揚指，冒著冷風排隊可使體內正氣（抗病能力）不足，易遭受病毒侵害。另外，坊間流傳不少防疫湯水和藥方，其實亦不是人人都適宜飲用，李醫師為此提出飲食、生活提示及中藥香囊等妙法，助大家更有效地預防疫病。 撰文：註冊中醫師李顯揚

近日的武漢肺炎人人自危，市民為了搶購一盒口罩，整晚冒著寒冷天氣，作出最大能力以預防染病。其實，中醫認為抗疫的重點在於「氣血流通、內無積熱、避其毒氣」。

早前九龍灣有公司發售大量口罩，逾千人通宵排隊。（張浩維攝）

湯水、藥方應據體質服用

現時網上流傳大量預防肺炎的抗疫湯方，然而事實上，中醫理論認為每個人存有個體差異，男女老幼均有不同的體質，所以並不存在「通用方」或「通用湯水」能適用於所有人。

讓我舉一個例子，有說法指喝菊花茶、涼茶等對喉嚨痛十分有效，但其實中醫理論中有分「實熱」及「虛熱」。菊花茶、涼茶如廿四味和夏枯草等，大多是性味甘寒或苦寒以清「實熱」，對於吃煎炸食物而出現的喉嚨痛或許有幫助；但若因為長期夜睡、思慮過多、飲食不節、縱慾等情況所導致的虛熱上炎，從而出現喉嚨痛，飲涼茶則會加劇症狀，所以虛實不分而胡亂用藥是十分危險的。

隨著肺炎疫情蔓延，不少人提出各式各樣的預防方法，但還須查證是否適合才可採用。（資料圖片）

預防重點：減體內痰濕禦風避寒

面對是次肺炎，大眾最關注的是「發熱與否、咳嗽與否、是否難以確診、是否要有最強勁的口罩才能預防」。在中醫經典《黃帝內經》中指出，「正氣存內，邪不可干」，意指人的正氣（抗病能力）充足，便能抵禦外邪，從而不會患病，所以見到非常多市民為了搶購一盒口罩，而冒整晚的寒冷天氣的情況，令人擔心。

而另外一本中醫的經典《傷寒論》中曾提及，咳嗽的疾病機理是心下有水氣，意指患者固有痰飲在體內（意指患者自身易有痰濕，而消化較弱及嗜吃生冷食物的人士易生成痰濕），再加上外感風寒導致。因此，預防重點是減少體內痰濕的生成，禦風避寒。

了解李醫師建議的日常防疫措施：（按圖）

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飲食上的注意事項

1. 多吃袪痰濕食物

中醫常用的袪風寒、袪痰濕的藥物包括生薑、陳皮、茯苓及薏米，作用如下：

生薑：為溫中的第一要藥、可驅寒溫脾胃陳皮：可健脾理氣化痰茯苓、薏米：可健脾袪濕

平常煮食不妨多加以上4種藥物在食物當中，以減少痰濕生成的情況。

2. 飲食清淡、少煎炸和紅肉

日常生活中，應飲食清淡、少食煎炸食物和紅肉等，以減少體內積熱的情況，能降低因食滯而感邪的機會。

運動和穩定情緒助抗疫

注意飲食的同時，適量運動、適當休息及減少外出感邪亦十分重要。由於中醫認為情緒太過會致病，如現時大家對疫情的驚恐及思慮太過則會傷及脾腎，對消化和精神狀態會有一定的影響，從而會降低正氣抗邪的能力。當然，染病時需要盡快服藥，但同時不可忽略情緒狀態，減少精神負擔對於氣血流通也有毋庸置疑的重要性。

燒艾及中藥香囊袪濕

除此之外，中醫亦有一些小方法可考慮使用，如燒艾及中藥香囊。據悉現代研究發現燒艾有一些抑制病毒的作用，但對冠狀病毒有沒有效用、應用時間多久才好，暫時尚未有定論。而燒艾可以袪寒濕、通經絡，在現時天氣寒濕的時候，如沒有對艾煙有氣管敏感不適、咽乾和咽痛的話，可以考慮使用。大家可從有保證的藥店購入艾條或艾灸盒，在住處以「燒香」形式燃點艾條，使艾煙煙熏家居。

而中藥香囊傳統上減穢濁、助化濕的作用。一般會加上蒼朮、丁香、艾葉、花椒、辛夷、蒼耳子、薄荷、陳皮、薄荷等中藥以辛散濕濁。當代有些小型的應用研究，說明佩戴中藥香囊可以些微減低佩戴者患感冒的情況。如果大家沒有患G6PD（葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症），可從藥源有保證的藥店購入中藥，或可考慮自行製作。至於自行製作的方法，可將上述各款中藥加曬，取1至3克等份放入布製袋。

最後，大家要緊記保持氣血流通、內無積熱、避其毒氣，並千萬不要胡亂服藥。若身體不適需要服藥，謹記先向中醫師查詢，在醫師指導下用藥才是安全之舉。

註冊中醫師李顯揚（撰稿人授權提供）

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