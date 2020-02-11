【養生】暖胃健脾少吃酸食物　排毒養肝選甘味綠色宜吃蘆筍

春夏季節是大自然氣溫上升、陽氣逐漸旺盛之時，此時養生宜側重於養陽才能順應季節變化。根據春天裡人體陽氣生發的特點，可選擇平補和清補飲食，如選用溫性食物進補。平補的飲食適合於正常人和體弱的人，如蕎麥、薏仁、豆漿、綠豆及蘋果、芝麻、核桃等。清補的飲食是指用食性偏涼的食物熬煮的飲食，如梨、藕、薺菜、百合等。

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養生只要順著節氣及各個時節出產的食物，也就可以達到養氣目的了。如番茄、牛蒡、洋蔥、胡蘿蔔、莧菜、四季豆、韭菜、枇杷。（Clay Banks／Unsplash）

養氣

《黃帝內經》有篇《四氣調神大論》，說明四季養生的關鍵就是「氣」。

慢性支氣管炎也易在春季發作。春季陽氣升發，人體之陽氣亦隨之而升發，為扶助陽氣，而在飲食上其實，養生只要順著節氣及各個時節出產的食物，也就可以達到養氣目的了。如番茄、牛蒡、洋蔥、胡蘿蔔、莧菜、四季豆、韭菜、枇杷。

養肝

據中醫理論，肝在五臟之中屬木，四時中春也屬木，肝與春氣相通，大地萬物復甦之時正好也是肝氣生發的時機，屬於排毒最佳的時節。建議應溫補陽氣，多選清淡、爽口、偏於涼性的蔬菜，並減少肉食，少用辛辣、煙酒。多吃綠色、甘味食物。護肝食物如菠菜、地瓜葉、西蘭花、高麗菜、大小白菜、芥蘭，而春筍、蘆筍這兩種食物，對於養肝排毒也很有效。

養脾

中醫認為：「春日宜省酸增甘，以養脾氣。」這是因為春季為肝氣旺之時，肝氣旺會影響到脾，所以春季「少吃酸的食物，多吃些甘味的食物」，能有益脾氣的運行！脾胃養好的好處有很多，比如吸收會很好，有利於人體在春天的新陳代謝。健脾的食物有山藥、小米、黑豆、椰菜、毛豆等。

春天養生6大法（Heho健康授權使用）

養胃

春天給我們帶來的除了生機勃勃、萬物復甦的美好景象，但隨之而來的各種病原微生物也開始活躍起來了，再加上早春時節氣溫也忽高忽低，這些情況通常很容易造成胃病的復發，特別是慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等。因此養胃也是十分重要的。養胃的食物有木耳、洋蔥、菠菜、椰菜、南瓜、山藥。

養腎

春天氣候舒爽，是腎功能不佳患者養腎與調理的好時機，此時服用強腎配方與固腎藥膳，對腎功能損害初期的療效較高，患者要注意春季生活調理，飲食以清淡為主。補腎食物，桑椹、核桃、黑芝麻、栗子、黑棗、山藥。

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