【養生】心臟肝腎氣鬱加快衰老　 枸杞食療助肝臟排毒

對我們的身體和精神會產生不良作用的物質都可以稱為「毒」，例如瘀血、痰濕、寒氣、食積、氣鬱、上火。這些毒素堆積在五臟之內，就會加速五臟的衰老，然後由五臟供養的皮膚、筋骨、肌肉、神經也就跟著一起衰老和出毛病。今天就教大家如何把深藏於內臟的毒素逼出來吧！

點擊下圖看清五臟六腑各器官排毒法！

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1、心臟有毒

心臟的毒素藏在舌頭、額頭、神經、胸部上，若心臟有毒素會有這些症狀：

1、容易患上舌頭潰瘍的毛病 2、額頭上出現很多痘痘 3、睡眠特別不好，容易患上失眠、心悸的毛病 4、最嚴重的是，心臟內出現淤血，輕者會引起胸悶、心慌等症狀，嚴重的會引起胸部刺痛，要馬上去醫院進行治療

心臟排毒方法

1、按壓心臟排毒要穴：少府穴

這是指少府穴，位置在手掌心，第4指指端之間。按壓這個穴位不妨用些力，左右手交替。

2、喝綠豆湯

綠豆可以通過利尿、清熱的辦法，來化解並排出心臟的毒素，但吃綠豆時要用液體的形式，例如綠豆漿或綠豆湯。

2、肝臟有毒

症狀：

1、指甲表面有凸起的棱線，或是向下凹陷 2、乳腺出現增生，經前乳腺的脹痛明顯增加 3、情緒容易抑鬱 4、偏頭痛，臉部的兩側長痘痘

肝臟排毒方法

1、按壓肝臟排毒要穴：太衝穴

位於足背，約大拇趾與第二趾間隙的後方凹陷處

用拇指按揉3~5分鐘，感覺輕微酸脹即可，不要太大力，兩腳交替按壓。

2、吃枸杞

除了排毒之外，還應該提升肝臟抵抗毒素的能力。

枸杞具有很好的保護肝臟的作用，可以提升肝臟對毒素的耐受性。食用時以咀嚼著吃最好，每天吃一小把。

各器官排毒法（Heho健康授權使用）

3、脾臟有毒

症狀：

1、面部長色斑。長斑的女性通常消化系統能力弱一些 2、白帶過多。脾主管體內排濕，白帶增多是體內濕氣過多的體現 3、脂肪堆積。脂肪在中醫裡另有一個名字：痰濕，是由於脾的消化功能不佳，不能及時把垃圾毒素排出體外而產生的 4、口氣明顯，唇周長痘或潰瘍

脾臟排毒方法

1、按壓脾臟排毒要穴：商丘穴

這是指商丘穴，位置在內踝前下方的凹陷中，用手指按揉該穴位，保持酸重感即可，每次3分鐘左右，兩腳交替做。

2、吃酸助脾臟排毒

例如烏梅、醋，這是用來化解食物中毒素的最佳食品，可以增強腸胃的消化功能，使食物中的毒素在最短的時間內排出體外。

4、肺臟有毒

症狀：

1、皮膚會呈銹色，晦暗，無論多少護膚品都無法拯救 2、很容易引起便秘，因為肺臟和大腸是一套系統，上面有了毒素，下面也會淤積 3、多愁善感，容易悲傷

肺臟排毒方法

1、按壓肺臟排毒要穴：合谷穴

有利肺臟的穴位是合谷穴，位置在手背上，第1橈側的中點處，可以用拇指和食指捏住這個部位，用力按壓。

2、全身出汗

肺管理皮膚，所以痛痛快快地出一身汗，讓汗液帶走體內的毒素，會讓我們的肺清爽起來。

或者泡熱水浴，浴前水中加一些生薑和薄荷精油，使汗液分泌得更暢快，排出身體深處的毒素。

5、腎臟有毒

症狀：

1、女性朋友就會出現月經量少，或經期短，顏色暗 2、腎臟排出多餘液體的能力降低，就出現了水腫 3、下頜長痘並且容易疲倦

腎臟排毒方法

1、按壓腎臟排毒要穴：湧泉穴

湧泉穴位置在足底的前1/3處，這個穴位比較敏感，不要用太大的力度，稍有感覺即可，以邊按邊揉為佳，持續5分鐘左右即可。

2、多吃腎臟抗毒食品：山藥

補很多臟器，但最終還是以補腎為主，經常吃山藥可以增強腎臟的排毒功能。

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