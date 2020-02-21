【心臟病】天氣冷吃山楂減少腦中風　心臟怕凍心肌梗塞風險增

冷氣團或寒流來襲時，不僅體表感受到了冷風，我們身體內的部分器官也特別怕冷，甚至因寒冷會患上某些疾病。因此，額外做好這些器官的保暖工作是至關重要的！以下告訴你那些器官特別怕冷。

6大最怕冷器官（按圖了解！）

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1. 血管

血管遇冷收縮易變脆。寒冷刺激會使人的交感神經異常興奮，造成心臟收縮力增強，周圍血管收縮，導致收縮壓及舒張壓上升。氣候變化時，血壓波動性增大，導致腦出血、腦梗死等增多。尤其是中老年人，血管彈性本身就比年輕人差，所以出現腦出血等意外的機率更高。再加上冬天人們的活動受限，血黏度增高，容易形成血栓。

對策：

晚上早點睡。因為熬夜時，心腦血管的生理時鐘也會被打亂，導致體內過多地分泌腎上腺素和去甲腎上腺素，讓血管收縮、血液流動緩慢、黏稠度增加。 吃點血管「清道夫」。山楂、燕麥、黑木耳、茄子、紅薯、大蒜、洋蔥等食物疏通血管，並保持血管壁的彈性。

2. 心臟

心臟最怕溫差大。每當氣溫突降時，心絞痛甚至心肌梗死病人就會劇增。因為寒冷刺激可導致人體交感神經興奮，使心率加快、血壓升高、血管收縮、血液循環的外周阻力增加、心肌耗氧量增多，加大了心臟的負荷；更嚴重的時候，冠脈痙攣還會引發粥樣硬化斑塊破裂、血管堵塞，造成心絞痛或心肌梗死的發生。

對策：

注意保暖，尤其要護好頭部、手部、腳部。外出時要戴手套、帽子、圍巾，穿保暖的外套。 適當運動、合理飲食、有心血管疾病者要定時服藥

心臟最怕溫差大。每當氣溫突降時，心絞痛甚至心肌梗死病人就會劇增。（資料圖片）

3. 肺

寒冷空氣容易引起咳嗽、胸悶、甚至是氣喘以及呼吸困難等狀況。

對策：

氣溫較低時，體質較虛弱的人盡量減少外出。 外出要記得戴口罩，重視頭部、胸背部和足部的保暖。

4. 胃

衣服穿得過少或是吃寒涼的食物容易受涼，導致胃部肌肉、血管收縮，發生胃痙攣。而天冷時，人體的黏膜血管也會根據熱脹冷縮原理收縮，造成供血的不足，讓身體營養匱乏。

對策：

多吃溫軟、容易消化的食物。 少量多餐、睡前3小時內不吃東西。

5. 骨骼

氣溫較低時，因為血管收縮，肌肉和韌帶柔韌性較差，對關節的保護減弱，容易造成關節損傷及摔傷骨折。

對策：

中老年人應該減少外出，若要外出建議穿防滑鞋底的鞋子。 室內運動的話要記得充分熱身。 多攝取富含維生素D、鈣的食物，增強骨骼韌性。

6. 牙齒

當氣溫低於10度時，會誘發或是加重口腔疾病，引發牙齒痛。

對策：

避免過度疲勞，保證睡眠充足，飲食要清淡。 避免低溫刺激，漱口最好使用溫水。

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