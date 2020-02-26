【腰痛】常蹺腳又腰痛或因盆骨移位　不蹺腳坐就不舒服是警號！

腰痛因盆骨移位？不少人都有腰痛經驗，尤其年紀漸長，或覺得腰痛是常態。其實腰痛原因很多，盆骨移位繼而影響脊椎就是常見之一，它還可能引發膝關節或痛症、長短腳等「手尾長」的健康問題。到底解盆骨移位如何引起腰痛？什麼人最易出現此問題？脊醫汪家智撰文講解盆骨移位，並提供自我評估的小方法。 撰文：脊醫汪家智

我曾在一些公益活動中，為市民做脊骨及盆骨檢查，經驗發現大約每10個接受檢查的婦女，就有8個說自己有腰痛，有部分女士的腰痛更愈來愈嚴重。但奇怪的是，她們大多數竟以為腰痛是正常的，從沒有去做任何檢查或求醫，更不知道很多腰痛可能是因為盆骨移位！

盆骨移位的個案分享：

患者是一位30歲左右的女士，檢查盆骨時發現她左邊盆骨明顯偏高，右邊盆骨則偏低及有旋移；再觀察她的整體姿勢，她有高低膊，當向前彎腰時，兩邊腰肌都會痠痛疲累。

檢查結果發現，她主要是盆骨不正，腰椎第四、五節亦出現錯位，若不正視，腰椎神經線便會受壓，最後更可能造成腳痺無力及抽筋。應診後，相信她的病因是來自多年前生孩子後盆骨移位，但一直沒有發覺，令身體逐漸失去平衡，導致脊骨也出現錯位，神經線受壓，形成痛症，需接受無痛的脊骨及盆骨矯正治療。

了解更多盤骨移位的問題（按圖）：

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影響脊椎形成痛症

要知道，盆骨移位並不是小問題！盆骨是人體脊椎系統的地基，一旦移位，可影響到連接盆骨以上的脊椎，包括腰椎、胸椎及頸椎等部位，令它們出現扭曲或移位，導致整個身體力學改變，如腰椎的弧度增加，引發各種脊椎問題，像後天性脊椎側彎，很多時就是因盆骨移位，令脊骨失去平衡所形成。

除了影響脊椎，盆骨移位還有機會造成以下問題：

1. 盆骨關節痛楚，令日常活動幅度受影響 2. 出現長短腳，令身體左右兩邊重量分布不平均，影響走路姿勢，連鎖反應引致膝關節或腳腕關節痛症 3. 連接盆骨的肌肉群失去平衡，引致肌肉痛，或令肌肉變得鬆弛而更易受傷

哪類人最易盆骨移位？

盆骨移位的並不是生過孩子的女性專屬，就算是一般人，甚至是男性，如果平日習慣或坐姿等不正確，都有機會出現盆骨移位。至於移位的情況，一般要視乎是由什麼原因引起，可以是前後移位、向外擴或向外旋等等。以下四類人是最常見的高危族：

1. 產後婦女 2. 坐下時喜歡蹺腳的人 3. 喜歡把錢包放於褲子後袋的人（以男士為多） 4. 曾意外受傷或運動受傷的人士

特定坐姿才舒服是明顯警號！

不少人認為腰痛是普遍問題，甚少會聯想到與盆骨有關，那還可以如何識別問題？其實盆骨移位有另一個明顯訊號，就是坐的時候一定要用某個姿勢才覺舒服，例如要蹺一邊腳，不蹺腳甚至蹺另一邊腳都覺得不行。

如果有懷疑，還可以試試下列兩個盆骨移位自我評估方法：

- 站在鏡子前，看看兩邊盆骨位置是否平衡，例如有沒有出現高低不平，如有就很有可能已移位 - 把雙腳拍合起來，檢查膝蓋與膝蓋之間的距離有否多過8cm，如有就可能是髖關節或一邊盆骨出現外旋

脊醫汪家智（撰稿人授權提供）

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