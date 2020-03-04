【飲水好處】增抵抗力緩解關節痛6大好處　飲水不足可致腦缺氧

水可以說是生命的基礎，也是全身關節的潤滑劑，更是神經系統的緩衝劑。人體有70%是水組成的，人體如果喪失10％水分時即會感到不適，開始對身體組織造成損傷，而喪失20～25％時就會對生命帶來危險。因此每天喝到足夠的水分是很重要的，而且只要持續多喝水，它為身體帶來的好處及變化是可以看見的！

多喝水的6大好處（點擊下圖！）

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1. 大腦變靈活

水是維持腦部正常功能運作的關鍵之一，它與大腦記憶力、情緒、視覺專注力是有相關的，因為血裡有高達90%是水，而血水承載氧氣進入大腦，只要一缺水，就會缺血，導致腦缺氧。而大腦佔了體內氧氣消耗的20%，有充足的氧氣才能讓腦袋運轉更快、更靈活。

2. 血管更健康

多喝水可以幫助降低血液的黏稠度，減少血栓、高血壓以及心血管疾病的發生率。

3. 抗老顯年輕

水可以活化細胞、加速身體代謝以及排毒。而且肌膚的彈性也要靠水分來支撐，所以每天喝足夠的水分，就能有助於修復皮膚更顯年輕。

多喝水的6大好處（Heho健康授權使用）

4. 緩解關節疼痛

關節之間的連接點是軟骨，而軟骨主要是由水、膠原蛋白、蛋白聚糖等成分組成。軟骨水分充足時，才能提供關節潤滑、緩衝的作用，更能承受體重和運動帶來的衝擊。

5. 提升抵抗力

水是非常重要的存在，它參與了整個身體的循環，可以幫助人體的細胞與組織想維持正常的生理機能。它可以運送養分、氧氣到各個組織，也可將廢物經由肝臟、腎臟排出體外。當體內的廢物、毒素排出體外後，抵抗力自然就提升。

6. 加速新陳代謝

身體有足夠水分，就能加速體內的新陳代謝、幫助排毒減肥。有研究顯示，水分攝取不足時會導致脂肪堆積，相反的如果有攝取到充足的水分，就能有效減少脂肪堆積在體內。

※小提醒：人體吸收水分是有上限的，所以需要分次飲水。平均來說，人體20分鐘大約能吸收200c.c.的水分，快速、大量的飲水其實是做白工。建議可以將水放在手邊容易取得的位置，想到的時候就喝個幾口。

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