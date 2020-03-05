【抑鬱症】焦慮疫情失眠情緒病易發作？　紓緩抑鬱困擾6大建議

新型冠狀病毒（即武漢肺炎）疫情蔓延，本港更累計破百宗確診個案，人心惶惶，更對疫情感到焦慮不安，擔心沒有足夠口罩和消毒用品，部分人更因擔心疫情而取消所有聚會，長期「吽」在家中不出街，甚至零社交，這樣對精神狀況有什麼影響？疫情可引致什麼情緒問題？精神科專科醫生包始源會為大家一一解答。

新冠肺炎疫情，令不同年齡市民也可能面對情緒困擾。有調查指，逾9成半受訪考生因疫情感緊張、焦慮、害怕、擔心或不安，更有兩成人感到有傷害自己的想法。另外，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於1月24日至2月5日，網上訪問1100多名市民對疫情的風險感知及心理行為反應，有98%受訪者對疫情表示焦慮，平均焦慮指數8.82分，屬「達臨界點」的水平。

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疫情嚴峻，大眾人心惶惶，社會充斥著不安和不快的情縮。（資料圖片）

疫情來勢洶洶，會引起什麼情緒問題呢？（按圖）

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1. 足不出戶、取消聚會而感到孤獨，可能有抑鬱症？

疫情期間，不少人即使在假日，亦會留在家中，減少與人接觸，更取消社交聚會，夜闌人靜時，會否感到一絲絲的孤獨，覺得自己「無朋友」？這些孤獨感代表我有抑鬱症嗎？

包醫生解釋，一般情況，孤獨感是抑鬱症產生的「結果」，並非因感到孤獨而出現抑鬱症。由於，當患者開始有抑鬱的情況，會與外界斷絕聯絡，從而感到孤獨。

百忙的生活中，獨處的時間顯得彌足珍貴，有些人更十分享受獨處。所以，許多時感到孤獨不一定會出現抑鬱症，「反而，對於平日好active（活躍外向）及經常出席社交聚會的人士而言，相比孤獨感，減少社交活動等生活改變的影響較為重要，並可形成一定壓力。」

2. 如何分辨對「口罩荒」感焦慮是正常或病態？

疫情改變大部分人的生活習慣，包括全港學生停課、部分公司允許員工在家工作、市民傾向假日不外出、加倍注意個人衛生等等。包醫生指，都市人習慣外出上班或上學，有既定的生活模式，但如今疫情打亂生活規律，或會造成一定壓力。巨大的壓力可引起焦慮症或抑鬱症。

改變使人無所適從，加上現在充斥著大量疫情資訊，不少人擔心受感染、口罩及消毒用品存貨不足，令人感到焦慮。這份擔心是正常還是已成病態？

包醫生指，正常或病態的焦慮情緒主要分別是日常生活能否運作（functioning）。

正常的焦慮情緒

正常的焦慮可以幫助事情的「後果」，舉例而言，生意變差感到焦慮後會設法做推廣。因此，如擔心後，可推動事情運作，得以進步，便為之正常的焦慮情緒。例如「疫」境中，擔心受感染而更注重衛生。正常的焦慮情緒是短暫的，可透過方法紓緩，如和朋友傾訴。

焦慮症

但若不論什麼情況／環境下，不斷地擔心任何事便病態的焦慮（焦慮症），如朋友遲到、落雨、擔心無車等等情況。病態的焦慮不會令事情有進展，反會使人不愉快、退步及無法向前。病態的焦慮情緒難以得到紓緩，這會較為長期。

部分人囤積口罩或一外出便會購買口罩、消毒用品、紙巾、米等，更因而影響日常生活運作，如失眠、食慾差、「掛住」買口罩影響工作、讀書和人際關係，這可能是焦慮症之一。

3. 疫情期間，變得忟憎及專注力降低也是情緒病？

忟憎、專注力降低可能是抑鬱症或焦慮症症狀。抑鬱症和焦慮症在科學上解釋均是因血清素失調所致，故多數抑鬱症和焦慮症患者會有相同或相似的病徵。

焦慮症及抑鬱症的常見症狀：（按圖）

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不過兩者的主要症狀各異：

抑鬱症：較多負面思想、經常感到疲累、沒精打采、沒有推動力

焦慮症：對許多事擔心、害怕

包醫生更指，亦有患者會同時患上抑鬱症和焦慮症，即混合焦慮抑鬱症（Mixed Anxiety and Depressive Disorder），兩者症狀同時出現。

4. 疫情連接反修例社會運動，對情緒有什麼影響？

肺炎疫情於1月在本港爆發，連接去年的反逃犯條例修訂的社會運動，於過去的6至8個月中，部分人可能已有焦慮或抑鬱的情況，甚至其他情緒的轉變，滿腦有不同的擔憂。若當時將情緒問題置之不理，當第二波壓力（疫情）湧現時，可令焦慮或抑鬱情緒加劇，對他們的影響更大。

5. 哪些人是患抑鬱症及焦慮症的高危人士？

環境因素或遺傳也是成因，如家庭成員（曾）患抑鬱或焦慮症，則會受基因遺傳所影響，患病機率較高。在過往持續6個月或以上的社會運動期間，已有焦慮或抑鬱徵狀的人士，受疫情壓力或會惡化。

6. 情緒會對身體有什麼變化？

情緒問題促使失眠、胃口改變，可削弱免疫能力或身體機能，增加受病毒入侵的機會，甚至出現無法解釋的痛症和不適。大家須注意自己的情緒及精神狀況，並關心身邊人，及早尋求協助。

7. 呼吸法可紓緩焦慮不安？

坊間不少聲稱呼吸法可紓緩緊張不安，包醫生解釋，若焦慮和抑鬱情緒未達至病態，呼吸法（breathing exercise）某程度上能幫助紓緩焦慮。

焦慮令人心跳加快、呼吸急促，均可加劇焦慮，形成「惡性循環」。呼吸法可助平復身體的自主神經系統，從而減慢心跳，紓緩焦慮。

呼吸法如何做？（按圖）

9. 食物真的可以解憂、紓緩焦慮？

「食朱古力可以令人開心啲」的說法是否屬實？對抗抑鬱症、焦慮症的食物存在嗎？包醫生釐清一點，「某些食物可處理焦慮或抑鬱情緒」的說法並非完全正確。某些食物的確可以減少焦慮及抑鬱情緒；但當已患焦慮或抑鬱症時，此時食物已無法處理及醫治症狀。

有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物：（按圖）

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值得注意，健康飲食亦有助降低患情緒病的風險。

9. 日常生活中，該如何紓緩焦慮及抑鬱情緒？

在疫情陰霾籠罩下，該如何自處？情緒問題同時會影響生理狀況，不容忽視。包醫生提出數個在「疫」境中面對情緒問題的建議。

1. 繼續日常生活：如Work From Home／網上平台上課

2. 尋找生活中的寄託：如工作／嗜好／教會

3. 定期做運動：如在家中做簡單運動，對身體同免疫力都有幫助

4. 將擔心的事情寫下：包醫生指大多數有壓力的患者會「鑽牛角尖」，寫下擔憂的事，然後再思考有沒有處理的需要，例如疫境下須思考有冇需要搶購物品或口罩

5. 互想幫助，正能量使人更正面：如果有足夠口罩，可以與有需要人士分享，為社區增添正能量

6. 正面思考：減少外出和社交活動，留在家中是一個和家人相處的機會，可與家人好好溝通、互相支持

市民要好好照顧自已，正面思考，互想支持打贏場仗。 精神科專科醫生包始源

儘管疫情沒有發生，焦慮症和抑鬱症也是很常見的情緒問題。包醫生提醒，如發現有情緒問題應盡早處理，否則或會出現併發症，例如：病徵增多，嚴重者會有傷害自己的思想、不注重個人衛生，令健康狀況每況愈下。所以，如出現情緒問題，要盡早處理才可幫助疫情！

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