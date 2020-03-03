【濕重】水腫肚脹胃口差濕氣重　補脾袪濕3方法飲湯按穴位仲有...

水腫、長暗瘡、胃口差，可能是濕重？說到濕重，相信很多人會聯想到與天氣潮濕有關，但原來濕氣不一定來自環境，還可能源於體內？在中醫角度，濕重可分為外濕及內濕，兩者的起因及症狀不盡相同，但又息息相關。由健福堂註冊中醫師劉嘉雯撰文講解，並分享如何透過穴位、按摩及湯水等改善濕重問題。 撰文：健福堂註冊中醫師劉嘉雯

新冠肺炎疫情嚴重，大家除了注意衛生，勤洗手外，也要懂得保養身體，避免生病。春天是草木發芽、枝葉舒展的季節，同時天氣潮濕，人們容易感受濕邪。中醫常說濕有「外濕」及「內濕」之分，何謂「外濕」呢？何謂「內濕」呢？以下細說兩者的成因及表現出來的症狀有何分別。

春天天氣潮濕，人體易因濕重出現各種不適。（Takemaru Hirai/unsplash）

外濕及內濕有什麼分別？（按圖）

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外濕：外在濕邪

六淫之一，常先傷於下焦，下焦指臍下腹部，膀胱以上，因外在濕邪侵襲人體所致，多因氣候潮濕、涉水淋雨、居處潮濕等引起，常見會表現為手腳有黏汗、皮膚容易生瘡及水腫等。

香港處於南方，氣候本身就屬溫和、潮濕，本來汗可用來排除身體不需要的水分和毒素，但許多人的工作環境都在冷氣地方，導致毛孔收縮，寒邪直接壓制汗液，更會讓人出現身重頭重、胸悶等情況。另外，如果工作需要經常接觸水（如泳手、海員等）或居住在近海或近山的地方，風邪濕邪亦會更易進入人體。

內濕：內在脾虛

多由於脾失健運，水濕停聚而生，與天生體質及後天飲食習慣不佳有關，主要表現包括胃口差、乏力、身重、腸鳴、腹脹、大便軟爛、口渴但不想喝水等。

脾臟的功能是消化飲食、吸收食物的營養並輸送至全身，但如果先天脾胃功能不好，加上後天飲食不節制，如常常進食生冷食物，可能會導致脾胃消化及吸收的功能變差，營養不能輸送到全身，便積聚於脾臟成為濕氣。生冷食物的定義很廣，除了魚生、雪糕，更包括部分瓜果和蔬菜。

經常進食雪糕等生冷食物，會影響脾胃的化濕功能。（Lama Roscu/unsplash）

外濕、內濕互相影響

外濕及內濕兩者會互相影響，中醫常說「同氣相求」，內濕重本身會較容易感受外濕，外濕則又可傷可及脾臟，長期會損傷脾陽，導致脾臟消化吸收功能變差，加劇濕氣積聚。

環境條件難以改變，不過濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、按摩、飲用袪濕湯水以及改善日常生活習慣等（按圖）：

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穴位治療

用食指按壓足三里穴、陰陵泉穴、豐隆穴，每天2次，每次5分鐘。

1. 豐隆穴

功效：調理脾胃，化痰濕，開竅醒神 位置：小腿前外側，外踝尖上8吋，脛骨前緣外二橫指處；內與條口相平，條口穴外1吋，當外膝眼 與外踝尖連線的中點。

2. 足三里

功效：清熱化濕，扶正培本 位置：位於膝下三吋，大概是膝蓋外側下方凹陷位置往下約四隻橫放手指的距離

3. 陰陵泉穴

功效：利水消腫，清利濕熱 位置：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處

袪濕湯水

1. 粉葛赤小豆白扁豆湯 （適用於所有人）

材料：粉葛半個、赤小豆50克、白扁豆50克、排骨250克 製法：排骨先汆水3分鐘，再將已汆水的排骨和其他材料一起煮90分鐘，水量約為食材的4至5倍 功效：粉葛歸脾、胃經，清風寒，生津止渴，解肌熱；赤小豆歸心、脾、肺經，利水祛濕，消腫解毒；白扁豆歸脾、胃經，健脾化濕，故在祛濕的同時，還可健脾胃和補充津液

2. 佛手淮山排骨湯（適用於壓力大、平常容易疲勞的人）

材料：佛手瓜3個、淮山50克、排骨250克 製法：排骨先汆水3分鐘，再將已汆水的排骨和其他材料一起煮90分鐘，水量約為食材的4至5倍 功效：佛手瓜歸肝、胃經，理氣和中，疏肝止咳；淮山歸脾、肺、腎經，補脾肺腎，益氣養陰，固精止帶，故可疏肝並補脾、肺及腎

3. 淮山芡實蓮子茯苓豬肚湯 （適用於所有人）

材料：淮山60克、芡實60克、蓮子去心60克、茯苓60克、豬肚250克、水1.5公升（便秘人士要去蓮子） 製法：豬肚先汆水3分鐘，再將已汆水的豬肚和其他材料一起煮90分鐘，水量約為食材的4到5倍 功效：淮山歸脾、肺、腎經，補脾肺腎，益氣養陰，固精止帶；芡實歸脾、腎經，健脾止瀉，祛濕止帶，益腎固精；蓮子歸脾、腎、心經，可補脾、止瀉止帶，養心益腎；茯苓歸心、脾、腎經，利水滲濕，健脾安神，故有健脾、益腎、養心安神之效

生活習慣

1. 注意飲食

每餐七分飽，好讓脾胃消化吸收功能如常；另要盡量少吃對身體無益的生冷食物，而營養價值高的蔬果類則可注意進食時間或烹調方法：

生果：盡量在早上、中午食用，因早上七至九時為胃經循行時間，是人體消化功能最旺盛的時候， 但切記適量進食。 蔬菜：由於蔬菜大部分屬性偏寒涼， 只有少數蔬菜屬性偏溫熱，所以盡量熟吃，可以炒的方式烹調，或增加蔥、薑、蒜、花椒等辛溫的佐料

2. 適量運動

可由簡單訓練做起，只需要微微出汗就可，但出汗後記得要避風並擦乾，最好自行添加防風外套。運動時間建議選在早上或下午，晚上盡量不運動，但可做少許拉筋；場所則可選擇戶外，盡量不要在健身房等冷氣地方進行。

健福堂註冊中醫師劉嘉雯（撰稿人授權提供）

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