【新冠肺炎】免疫力差出疹經常攰　7大症狀出現代表你易受感染

新型冠狀病毒疫情不斷有新變化，大家除了戴口罩及勤洗手外，最重要的便是增強免疫力，以免容易受到細菌或病毒感染。免疫力下降，容易引起不同問題，當中就包括「疱疹」。究竟免疫力差還會引起什麼問題呢？

免疫力差，如何得知？除了容易生病，身體還會出現一些症狀，你可能不察覺，但有機會是免疫力變差引致。

免疫力差可能出現的症狀（按圖）：

+ 16 + 15 + 14

1） 出疹生蛇

免疫力差容易出現「帶狀疱疹」，也就是大家俗稱的「生蛇」。其實只要出過水痘，就有機會生蛇，因為生蛇和水痘源於同一種帶狀疱疹病毒，而曾出水痘的人身體會留有病毒。正常情況下，人體自身的免疫力會將病毒抑壓，令其不能復發，但身體免疫力一旦下降，病毒就會乘機復甦。

生蛇與水痘均是由水痘帶狀疱疹病毒引起，所以一樣會傳染他人，更可以經空氣傳播。生蛇患者會出現以下症狀（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

- 長出紅色帶狀疱疹 - 疱疹常見在上背向下彎至前胸，少數情況會在頭、臉、頸、手腳 - 出現針刺般的神經痛 - 發燒（較罕見） - 頭痛、視力受損（如果病毒影響到頭部） - 腹痛（如果病毒影響到腹部）

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2）口腔疱疹

當免疫力差時，你或許會發現口腔周圍開始有刺痛、發癢或灼熱感。其後可能發現口腔內或周圍出現水泡，或是長唇瘡。而這些「瘡」，並不是暗瘡或是痱滋，而是由1型單純疱疹病毒引起的疱疹。

根據《衛生署牙齒俱樂部》指出，曾受疱疹一型病毒感染者，病毒會潛伏在其身體內，並於患者身體免疫力下降時再度活躍，造成感染（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

而導致免疫力下降的因素包括：

- 精神壓力 - 疲勞過度 - 感冒或其他疾病 - 月經周期 - 曬太陽/紫外光燈 - 愛滋病 - 癌病

根據《世界衛生組織》的資料指出，1型單純疱疹病毒引起的疱疹，大部分為口腔疱疹，症狀如下：

- 口腔內或周圍引起疼痛的水泡（潰瘍的開放瘡口） - 出現「唇疱疹」（唇部的瘡口） - 出現瘡口前，口腔周圍有刺痛、發癢或灼熱感 - 最初感染後，或定期反覆出現水泡或潰瘍，頻率因人而異

3）常有腸胃問題

如果你經常出現腹瀉、胃氣或便秘，就可能代表你的免疫系統妥協或投降了。研究顯示，接近70％的免疫系統都位於消化道中，而消化道中的益菌和微生物，可預防腸道感染，並支持免疫系統。一旦腸胃的益菌水平低，便可能令你出現病毒感染、慢性炎症，甚至令患上自體免疫性疾病的風險增加。

4）經常受感染

如果你經常受感染，這可能是免疫系統發送的警號。美國過敏氣喘暨免疫醫學會指出，成人免疫力不足可能會出現以下的症狀：

．一年內出現多於4次的耳朵感染 ．一年內出現2次肺炎 ．患有慢性鼻竇炎，或一年內出現多於3次細菌性鼻竇炎發作 ．一年內需要接受多於2個抗生素療程

如要避免受感染，大家應要正確洗手，美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，洗手的時間最少要有20秒！看似簡單的洗手，要達到殺菌防疫的目的，有幾個步驟，一個都不能少。

洗手不只是手掌，連手背、手指縫及指甲都不能忽略！點擊下圖逐個步驟看：

+ 4 + 3 + 2

5）傷口癒合慢

當你被燙傷、劃傷或刮傷後，皮膚會進入損傷控制模式：身體會傳送富含營養的血液到受傷的區域，以幫助新的皮膚再生，並保護傷口；而這個癒合過程，需依靠健康的免疫細胞。如果你的免疫系統差，皮膚再生速度會受影響，令傷口癒合時間加長。

營養師吳耀芬（Kathy）指出，以生痱滋為例，多進食維他命B群、C的食物，能夠有助口腔黏膜癒合，以及促進細胞的新陳代謝。

富含維他命B群的食物 （有助改善睡眠質素、紓緩壓力及刺激細胞更新）：

- 麥包 - 紅米 - 麥皮 - 牛奶 - 肉類 - 蛋 - 深綠色的蔬菜

富含維他命C的食物（有助製造骨膠原，加速傷口癒合）：

- 奇異果 - 西梅 - 士多啤梨 - 西蘭花 - 甜椒 - 苦瓜

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6）經常感到疲勞

當你有充足的睡眠後仍感到疲勞，就應考慮免疫系統是否出了毛病，因為免疫系統出現問題時，能量水平也會出現問題。在一般情況下，身體會預留能量，以支撐免疫系統，對抗細菌。

改善疲勞可從飲食入手，可多吃下列食物：

動物性食物：豬紅、 鴨血、豬肝 、文蛤、蠔 植物性食物： 紅莧菜 、 紅豆 、 黑豆 、豆乾絲 、紅鳳菜、牛油果、綠葉蔬菜、 番薯、香蕉

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7）經常傷風感冒

一年傷風感冒2次至3次屬正常，而大部份人都可在7至10日內康復，因在感冒期間，免疫系統需要3至4日製造抗體和打倒病菌。但是，假如你經常感冒，或是感冒長久不癒，就代表你的免疫系統戰鬥力不夠強，需用更多時間擊倒病菌。

感冒時，除了多喝水外，營養師陳由建議也可進食以下食物或飲品，加快復原：

．水果 （如奇異果） ．蔬菜 ．鮮榨果汁 ．雞湯連湯渣

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（資料來源：《衛生署牙齒俱樂部》、《世界衛生組織》）

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