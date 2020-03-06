【缺水】水腫肥胖黑眼圈8大症狀　每日應飲幾多水有數得計

人體有70%是由水組成的，可見水分對身體有多重要。飲水除了有助保持身體機能運作，更可加速新陳代謝，有助減肥。不過，當體內水分不足時，身體也會相應出現不同症狀，有些症狀你更可能沒想過和缺水有關。

既然大家都知道水分對身體有多重要，缺水又會令身體出現不同症狀，那麼大家又如何得知自己水分不足呢？？（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

1）口乾、口渴

當身體不夠水分時，口乾顯然是最直接的症狀。《Baylor College of Medicine》的資料指出，當你感到口渴時，其實你已經缺水了。即使在開始戶外活動前，也要飲用充足的水保濕。

營養師王敏寧指，不要懼怕水腫而不喝水。每人重量不同，所需要的水分也不同，喝水方程式可以參考以下公式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

要關注的是，假如你計到每日需要6杯水，但你當天有任何流汗的運動，需要再加多1至2杯水來補充。據美國醫學運動會建議，每30分鐘的流汗運動就需要為身體注入1.5杯水。水分能加速新陳代謝及血液循環，從而有效地減輕水腫。如果你習慣運動後用電解質飲品來補充，選擇天然的椰子水最好不過。

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2）體溫上升

當身體缺乏足夠水分，人便無法靠排汗調節體溫，體溫就會上升，患者會感到更灼熱、皮膚乾燥、口乾等，這個時候就應該補足水分，和離開酷熱環境，讓身體降溫。

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人體吸收水分是有上限的，所以需要分次飲水。平均來說，人體20分鐘大約能吸收200毫升的水分，快速、大量的飲水其實是做白工。建議可以將水放在手邊容易取得的位置，想到的時候就喝個幾口。

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3）小便次數變少、尿變深色

根據《WedMD》，當出現輕微至中等程度的缺水，小便次數變少，尿會變深色。而《The Coversation》進一步補充，當體內水分逐漸流失，而沒有得到補充時，血液會變得更濃，因此腎臟會保留水分，結果會令你小便次數減少。當你發現自己小便頻率變少，而尿的顏色變深，就要補充適量水分了。

男性尿量少，更要小心（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

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4）嘴唇乾燥

林旭強醫生則指嘴唇乾燥有三大常見原因，而缺乏水分為成因之一。衛生署建議成人每天水分攝取量應為六至八杯流質飲品，如清水、清茶、奶、清湯，不過實際所需水分因人而異。當飲水不足時，缺乏水分使嘴唇的黏膜容易乾燥。

林醫生指若只是缺乏水分，嘴唇會較乾燥；不同於唇炎，唇炎患者的唇部更會變得紅腫、疼痛、痕癢，並不止於唇乾。

按圖了解唇部護理：

+ 18 + 17 + 16

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5）黑眼圈

紐約市皮膚科醫學博士兼英格頓皮膚科（Ingleton Dermatology）醫學總監Rosemarie Ingleton指出擾人的黑眼圈，大部分是因睡眠質數差而引起，亦有可能是飲食中缺少足夠水分，影響身體血液循環，容易引致血液淤積，導致黑眼圈出現。因此，大家應多喝水和多吃水分充足的蔬果，當體內水源充足，環繞眼部四周的暗啞色調便會漸漸被淡化。

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6）易患尿道炎

美國邁阿密大學最新研究，找了140名未停經的婦女，她們患有復發尿道炎並每日飲用少於6杯水，12個月的研究期間，她們需記錄每天飲水習慣，務求每天可至少飲6杯8安士的水。對比不同飲水量的婦女，每天飲水達6杯的人，感染尿道炎的次數為1.7；而每天飲水少於6杯的人，尿道炎感染次數則為3.2，即飲較少水的話，患病風險多近一倍。

香港家庭醫學學院公共教育委員會主席顏寶倫表示，飲用足夠水分確實有助預防尿道炎及腎石，因為多飲水、多排尿有助排走細菌，預防尿道感染。而女性較男性易患上尿道炎，因為女性的尿道較短，較易受細菌感染。

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7）肥胖或水腫

由於肝臟幫助儲存脂肪，並轉化為能量，當體內缺水，腎臟沒有足夠的水分發揮功用，肝臟便會分擔腎臟的責任，一下子，難以兼顧本身的工作，使脂肪無法快速有效地代謝，造成囤積，引致肥胖。

水分不足亦會間接令水腫加劇，如進食太多高鈉食物，細胞的水分會自動增加，從而維持體內正常的納水平，若水分不足，身體便會鎖住水分，減少排尿，帶來水腫問題。

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8）容易攰

即使只是輕度缺水，都會減低能量水平。缺水會令血容量減少，也會令血液變得更濃稠。另外，缺水也會減低傳送到肌肉和器官的氧氣及營養速度。

造成疲勞的其他原因（按圖）：

+ 19 + 18 + 17

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飲水有時間表？：「8杯水減肥法」

台灣營養師趙函穎在網誌上教授「8杯水減肥法」（按圖）：

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水分能幫助身體代謝與排毒，甚至是燃燒脂肪。反之，身體缺水會令毒素積聚，繼而使肌膚變得暗啞失去光澤。她建議每天應該喝上8杯250毫升的水，避免以其他帶糖分的液體取代。

第一杯：早上起床後 第二杯：上午九時 第三杯：上午十一時三十分 第四杯：下午一時 第五杯：下午三時三十分 第六杯：下午五時三十分 第七杯：晚上七時 第八杯：晚上九時

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（資料來源：《WedMD》、《The Coversation》、《Baylor College of Medicine》）

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